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Финансирования для создания ядерного буксира "Зевс" хватает, заявил Рогозин - РИА Новости, 29.05.2022
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Финансирования для создания ядерного буксира "Зевс" хватает, заявил Рогозин
Финансирования для создания ядерного буксира "Зевс" хватает, заявил Рогозин - РИА Новости, 29.05.2022
Финансирования для создания ядерного буксира "Зевс" хватает, заявил Рогозин
Финансирования для создания космического ядерного буксира "Зевс" до 2024 года достаточно, заявил в воскресенье гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T18:36
2022-05-29T19:43
юрий урличич
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Финансирования для создания космического ядерного буксира "Зевс" до 2024 года достаточно, заявил в воскресенье гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над "Зевсом" нам хватает, потому "экспертам" истерить не стоит", - написал Рогозин в Telegram-канале.Накануне гендиректор "Роскосмоса" заявил, что Россия в счет замороженных за рубежом активов могла бы выпустить "свои инвестиционные деньги" и дать их промышленности для развития "конкретные заводов, конкретных новых производств и конкретных уникальных прорывных изобретений". Один триллион рублей из них, по словам Рогозина, мог бы ускорить создание новых космических кораблей и ядерного буксира.До этого Рогозин говорил, что Россия опережает мир на семь лет по разработкам космических ядерных двигателей.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
https://ria.ru/20220529/gazy-1791499375.html
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юрий урличич, россия, луна, земля, роскосмос
18:36 29.05.2022 (обновлено: 19:43 29.05.2022)
 
Финансирования для создания ядерного буксира "Зевс" хватает, заявил Рогозин

Рогозин заявил, что денег на работу над ядерным буксиром "Зевс" хватит до 2024 года

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Финансирования для создания космического ядерного буксира "Зевс" до 2024 года достаточно, заявил в воскресенье гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над "Зевсом" нам хватает, потому "экспертам" истерить не стоит", - написал Рогозин в Telegram-канале.
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Накануне гендиректор "Роскосмоса" заявил, что Россия в счет замороженных за рубежом активов могла бы выпустить "свои инвестиционные деньги" и дать их промышленности для развития "конкретные заводов, конкретных новых производств и конкретных уникальных прорывных изобретений". Один триллион рублей из них, по словам Рогозина, мог бы ускорить создание новых космических кораблей и ядерного буксира.
До этого Рогозин говорил, что Россия опережает мир на семь лет по разработкам космических ядерных двигателей.
Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
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