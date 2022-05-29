https://ria.ru/20220529/religiya-1791573965.html

РПЦ выразила поддержку УПЦ, подвергшейся давлению экстремистов

РПЦ выразила поддержку УПЦ, подвергшейся давлению экстремистов - РИА Новости, 29.05.2022

РПЦ выразила поддержку УПЦ, подвергшейся давлению экстремистов

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил поддержку архиереям и духовенству канонической Украинской православной церкви (УПЦ), подвергающимся... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T17:16

2022-05-29T17:16

2022-05-29T17:16

религия

религия

справки

украина

русская православная церковь

украинская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791314481_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_b5b18e54fc13353058ae3c2ca62021f4.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил поддержку архиереям и духовенству канонической Украинской православной церкви (УПЦ), подвергающимся давлению экстремистов и националистов."Выразить всемерную поддержку и понимание архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности", – говорится в журнале состоявшегося 29 мая заседания Священного синода РПЦ, опубликованном на ее сайте.Вся Русская православная церковь, подчеркивается в журнале Синода, молится о сохранении церковного единства и о скорейшем прекращении кровопролития на Украине.Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.

https://ria.ru/20220529/tserkov-1791573306.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

религия, справки, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата