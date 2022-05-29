РПЦ выразила поддержку УПЦ, подвергшейся давлению экстремистов
Синод РПЦ выразил поддержку украинскому духовенству, подвергшемуся давлению экстремистов
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил поддержку архиереям и духовенству канонической Украинской православной церкви (УПЦ), подвергающимся давлению экстремистов и националистов.
"Выразить всемерную поддержку и понимание архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности", – говорится в журнале состоявшегося 29 мая заседания Священного синода РПЦ, опубликованном на ее сайте.
Вся Русская православная церковь, подчеркивается в журнале Синода, молится о сохранении церковного единства и о скорейшем прекращении кровопролития на Украине.
Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.