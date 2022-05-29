Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно

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Мариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.