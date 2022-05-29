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Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно - РИА Новости, 29.05.2022
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Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно
Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно - РИА Новости, 29.05.2022
Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно
Мариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.
2022-05-29T14:26
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Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно
Мариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.
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видео, мариуполь, черноморский флот вмф россии
Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно
Мариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.
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14:26 29.05.2022
 

Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно

Читать ria.ru в
Мариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.
 
Черноморский флот ВМФ РоссииМариуполь
 
 
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