https://ria.ru/20220529/port-1791547251.html
Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно
Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно - РИА Новости, 29.05.2022
Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно
Мариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.
2022-05-29T14:26
2022-05-29T14:26
2022-05-29T14:26
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791546904_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8a1fd383181a27378e1aca9488922a1.jpg
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791546904_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1823f080cffd3d3ebab1b868c672abd0.jpg
Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно
Мариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.
2022-05-29T14:26
true
PT1M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мариуполь, черноморский флот вмф россии
Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно
Мариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.
2022-05-29T14:26
true
PT1M09S
Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судно
Мариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.