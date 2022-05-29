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Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу - РИА Новости, 29.05.2022
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Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу
Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу - РИА Новости, 29.05.2022
Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, который ранее... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T01:51
2022-05-29T01:51
в мире
польша
владимир зеленский
украина
киев
илья кива
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, который ранее обещал предоставить ему политическое убежище, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.В феврале Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас — "не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям".Политик также предположил, что вскоре укрыться в России может захотеть и действующий украинский лидер Владимир Зеленский.Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская". Как пояснила депутат Рады Ирина Геращенко, экс-президент собирался выехать из страны, чтобы "принять участие в международных мероприятиях", однако его не выпустили за границу "без объяснения причин".Украинские власти подозревают Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего украинского президента, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
https://ria.ru/20220528/poroshenko-1791354806.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220528/poroshenko-1791414530.html
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в мире, польша, владимир зеленский, украина, киев, илья кива, владимир путин, россия, петр порошенко
01:51 29.05.2022
 
Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу

Экс-депутат Рады Кива: Порошенко должен попросить Путина о политическом убежище в России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, который ранее обещал предоставить ему политическое убежище, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
В феврале Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас — "не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям".
"Петр Алексеевич, срочно обратитесь к Владимиру Владимировичу Путину — он обещал Вам убежище! Владимир Владимирович свое слово держит!" — написал Кива.
Политик также предположил, что вскоре укрыться в России может захотеть и действующий украинский лидер Владимир Зеленский.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 03:30
На Украине опубликовали фото "разворота" Порошенко на границе
Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская". Как пояснила депутат Рады Ирина Геращенко, экс-президент собирался выехать из страны, чтобы "принять участие в международных мероприятиях", однако его не выпустили за границу "без объяснения причин".
Украинские власти подозревают Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего украинского президента, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 14:42В мире
СМИ: Порошенко во второй раз за сутки попытался выехать из Украины
 
В миреПольшаВладимир ЗеленскийУкраинаКиевИлья КиваВладимир ПутинРоссияПетр Порошенко
 
 
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