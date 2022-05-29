Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу
Экс-депутат Рады Кива: Порошенко должен попросить Путина о политическом убежище в России
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, который ранее обещал предоставить ему политическое убежище, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
В феврале Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас — "не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям".
"Петр Алексеевич, срочно обратитесь к Владимиру Владимировичу Путину — он обещал Вам убежище! Владимир Владимирович свое слово держит!" — написал Кива.
Политик также предположил, что вскоре укрыться в России может захотеть и действующий украинский лидер Владимир Зеленский.
Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская". Как пояснила депутат Рады Ирина Геращенко, экс-президент собирался выехать из страны, чтобы "принять участие в международных мероприятиях", однако его не выпустили за границу "без объяснения причин".
Украинские власти подозревают Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего украинского президента, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.