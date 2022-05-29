https://ria.ru/20220529/poroshenko-1791492034.html

Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу

Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу - РИА Новости, 29.05.2022

Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, который ранее... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T01:51

2022-05-29T01:51

2022-05-29T01:51

в мире

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илья кива

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину, который ранее обещал предоставить ему политическое убежище, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.В феврале Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас — "не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям".Политик также предположил, что вскоре укрыться в России может захотеть и действующий украинский лидер Владимир Зеленский.Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская". Как пояснила депутат Рады Ирина Геращенко, экс-президент собирался выехать из страны, чтобы "принять участие в международных мероприятиях", однако его не выпустили за границу "без объяснения причин".Украинские власти подозревают Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего украинского президента, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.

https://ria.ru/20220528/poroshenko-1791354806.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220528/poroshenko-1791414530.html

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