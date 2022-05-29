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Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 29.05.2022
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Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды
Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 29.05.2022
Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды
Жителей столицы попросили быть внимательными на улице из-за ухудшения погоды в воскресенье, после 12:00 местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:23
2022-05-29T18:31
москва
комплекс городского хозяйства москвы
общество
погода
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Жителей столицы попросили быть внимательными на улице из-за ухудшения погоды в воскресенье, после 12:00 местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства в своем официальном Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, после 12:00 и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.Также москвичей попросили быть осторожнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, общество, погода
12:23 29.05.2022 (обновлено: 18:31 29.05.2022)
 
Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды

Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за дождя, грозы и сильного ветра

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске на одной из улиц Москвы
Мужчина в маске на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина в маске на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Жителей столицы попросили быть внимательными на улице из-за ухудшения погоды в воскресенье, после 12:00 местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства в своем официальном Telegram-канале.
"По прогнозам синоптиков, после 12:00 и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Также москвичей попросили быть осторожнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Прохожий с зонтом идет по Крымскому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 09:37
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МоскваКомплекс городского хозяйства МосквыОбществоПогода
 
 
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