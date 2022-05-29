https://ria.ru/20220529/pogoda-1791528011.html

Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды

Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 29.05.2022

Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды

Жителей столицы попросили быть внимательными на улице из-за ухудшения погоды в воскресенье, после 12:00 местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:23

2022-05-29T12:23

2022-05-29T18:31

москва

комплекс городского хозяйства москвы

общество

погода

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Жителей столицы попросили быть внимательными на улице из-за ухудшения погоды в воскресенье, после 12:00 местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства в своем официальном Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, после 12:00 и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.Также москвичей попросили быть осторожнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220529/pogoda-1791507755.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, комплекс городского хозяйства москвы, общество, погода