https://ria.ru/20220529/pogoda-1791528011.html
Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды
Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 29.05.2022
Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды
Жителей столицы попросили быть внимательными на улице из-за ухудшения погоды в воскресенье, после 12:00 местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:23
2022-05-29T12:23
2022-05-29T18:31
москва
комплекс городского хозяйства москвы
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743568362_0:265:3013:1960_1920x0_80_0_0_a031c78d963a4a6e2687e8abde23e3bc.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Жителей столицы попросили быть внимательными на улице из-за ухудшения погоды в воскресенье, после 12:00 местами ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства в своем официальном Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, после 12:00 и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.Также москвичей попросили быть осторожнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20220529/pogoda-1791507755.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743568362_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_00a3d56b922169821d6764b9ec7db721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, комплекс городского хозяйства москвы, общество, погода
12:23 29.05.2022 (обновлено: 18:31 29.05.2022)
Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за ухудшения погоды
Москвичей попросили быть осторожными на улицах из-за дождя, грозы и сильного ветра