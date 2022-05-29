https://ria.ru/20220529/passazhiropotok-1791498001.html
Доля ж/д сообщения в пассажиропотоке в Крыму выросла вдвое с конца февраля
Доля ж/д сообщения в пассажиропотоке в Крыму выросла вдвое с конца февраля - РИА Новости, 29.05.2022
Доля ж/д сообщения в пассажиропотоке в Крыму выросла вдвое с конца февраля
Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке в Крыму уже выросла вдвое после ограничения работы аэропортов на юге России с конца февраля текущего года,... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T05:29
2022-05-29T05:29
2022-05-29T05:29
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке в Крыму уже выросла вдвое после ограничения работы аэропортов на юге России с конца февраля текущего года, сообщает полпредство президента РФ в Южном федеральном округе.Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России действует с 24 февраля до 31 мая. Остальные аэропорты РФ работают штатно.Отмечается, что ведется активная работа по увеличению количества подвижного состава, прокладыванию дополнительных ниток для прохождения составов в Крым, по расширению географии поездок. Работа по наращиванию железнодорожных мощностей продолжается.Кроме того, разрабатываются дополнительные возможности комфортабельного автобусного сообщения. Многие отели организовали собственные трансферы от Крымского моста, чтобы сократить время в пути для своих гостей.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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общество, россия, ростов-на-дону, республика крым
Доля ж/д сообщения в пассажиропотоке в Крыму выросла вдвое с конца февраля
Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке в Крыму выросла вдвое с конца февраля
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке в Крыму уже выросла вдвое после ограничения работы аэропортов на юге России с конца февраля текущего года, сообщает полпредство президента РФ в Южном федеральном округе.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России
действует с 24 февраля до 31 мая. Остальные аэропорты РФ работают штатно.
"В процентном соотношении пассажиропоток, а соответственно, турпоток через аэропорт "Симферополь", составлял 30% от общего, ж/д сообщение составляло до 10% — теперь его объемы уже выросли в два раза", — говорится в ответе на запрос РИА Новости.
Отмечается, что ведется активная работа по увеличению количества подвижного состава, прокладыванию дополнительных ниток для прохождения составов в Крым, по расширению географии поездок. Работа по наращиванию железнодорожных мощностей продолжается.
Кроме того, разрабатываются дополнительные возможности комфортабельного автобусного сообщения. Многие отели организовали собственные трансферы от Крымского моста, чтобы сократить время в пути для своих гостей.