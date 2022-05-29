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Папа Франциск объявил о предстоящем назначении 21 нового кардинала - РИА Новости, 29.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220529/papa-1791548981.html
Папа Франциск объявил о предстоящем назначении 21 нового кардинала
Папа Франциск объявил о предстоящем назначении 21 нового кардинала - РИА Новости, 29.05.2022
Папа Франциск объявил о предстоящем назначении 21 нового кардинала
Папа Римский Франциск объявил в воскресенье о том, что 27 августа в ходе консистории в Ватикане он возведет в кардинальское достоинство 21 деятеля... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T14:44
2022-05-29T14:57
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
париж
манаус
религия
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ВАТИКАН, 29 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск объявил в воскресенье о том, что 27 августа в ходе консистории в Ватикане он возведет в кардинальское достоинство 21 деятеля Римско-католической церкви.Понтифик назвал имена всех новых "князей Церкви", в число которых входят 16 "выборщиков", то есть иерархов, имеющих право принимать участие в конклаве. Как обычно, среди них - видные сановники Римской курии, в частности, префект Конгрегации богослужения и дисциплины таинств Артур Роше, префект Конгрегации по делам духовенства Лазарус Ю Хын Сик, а также председатель Папской комиссии по делам государства-города Ватикан, глава губернаторства Ватикана Фернандо Вергес Альсага. В числе новых "пурпуроносцев" есть и видные представители национальных епископатов, в том числе, архиепископ Парижа Жан-Марк Авелин, архиепископ бразильского Манауса Леонардо Ульрих Штайнер, епископ Сан-Диего (США) Роберт Макэлрой, архиепископ Сингапура Уильям Го Сенг Чье, а также глава апостольской префектуры монгольской столицы Улан-Батор итальянец Джорджо Маренго.Членами Кардинальской коллегии станут также пять видных деятелей церкви, переступивших 80-летний рубеж и поэтому утративших право участвовать в выборах нового понтифика. В их числе - бывшие архиепископы Картахены, Гента и Кальяри, а также профессор теологии Джанфранко Гирланда и каноник Собора Святого Петра Фортунато Фрецца."Помолимся за новых кардиналов с тем, чтобы они помогли мне в исполнении обязанностей епископа Рима на благо всего святого народа Божия", - заявил понтифик в ходе традиционного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.Папа Франциск сообщил также, что 29-30 августа состоится совещание всех кардиналов по рассмотрению новой апостольской конституции Praedicate Evangelium, которую он провозгласил 19 марта. Этот документ, разработка которого продолжалась почти девять лет, призван завершить длительный этап реформы Римской курии.
https://ria.ru/20220528/krym-1791443450.html
https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html
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франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, париж, манаус
14:44 29.05.2022 (обновлено: 14:57 29.05.2022)
 
Папа Франциск объявил о предстоящем назначении 21 нового кардинала

Папа Римский Франциск объявил о предстоящем назначении 21 нового кардинала

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 29 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск объявил в воскресенье о том, что 27 августа в ходе консистории в Ватикане он возведет в кардинальское достоинство 21 деятеля Римско-католической церкви.
Понтифик назвал имена всех новых "князей Церкви", в число которых входят 16 "выборщиков", то есть иерархов, имеющих право принимать участие в конклаве. Как обычно, среди них - видные сановники Римской курии, в частности, префект Конгрегации богослужения и дисциплины таинств Артур Роше, префект Конгрегации по делам духовенства Лазарус Ю Хын Сик, а также председатель Папской комиссии по делам государства-города Ватикан, глава губернаторства Ватикана Фернандо Вергес Альсага. В числе новых "пурпуроносцев" есть и видные представители национальных епископатов, в том числе, архиепископ Парижа Жан-Марк Авелин, архиепископ бразильского Манауса Леонардо Ульрих Штайнер, епископ Сан-Диего (США) Роберт Макэлрой, архиепископ Сингапура Уильям Го Сенг Чье, а также глава апостольской префектуры монгольской столицы Улан-Батор итальянец Джорджо Маренго.
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Членами Кардинальской коллегии станут также пять видных деятелей церкви, переступивших 80-летний рубеж и поэтому утративших право участвовать в выборах нового понтифика. В их числе - бывшие архиепископы Картахены, Гента и Кальяри, а также профессор теологии Джанфранко Гирланда и каноник Собора Святого Петра Фортунато Фрецца.
"Помолимся за новых кардиналов с тем, чтобы они помогли мне в исполнении обязанностей епископа Рима на благо всего святого народа Божия", - заявил понтифик в ходе традиционного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.
Папа Франциск сообщил также, что 29-30 августа состоится совещание всех кардиналов по рассмотрению новой апостольской конституции Praedicate Evangelium, которую он провозгласил 19 марта. Этот документ, разработка которого продолжалась почти девять лет, призван завершить длительный этап реформы Римской курии.
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