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Вандалы осквернили памятник Суворову в городе Измаил на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
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Вандалы осквернили памятник Суворову в городе Измаил на Украине
Вандалы осквернили памятник Суворову в городе Измаил на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
Вандалы осквернили памятник Суворову в городе Измаил на Украине
Вандалы осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову в городе Измаил на юго-западе Украины на границе с Румынией, сообщает украинское... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T19:44
2022-05-29T19:56
в мире
одесская область
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову в городе Измаил на юго-западе Украины на границе с Румынией, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Измаиле (Одесская область) облили красной краской памятник русскому полководцу Александру Суворову", - сообщает издание в своем Telegram-канале.Суворов в декабре 1790 года взял штурмом османскую крепость Измаил, которая по тем временам считалась неприступной. Потери русских войск составили около 4,5 тысячи убитыми и ранеными, турки потеряли 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Взятие Измаила стало одним из решающих факторов победы в русско-турецкой войне 1787—1791 годов.
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в мире, одесская область
19:44 29.05.2022 (обновлено: 19:56 29.05.2022)
 
Вандалы осквернили памятник Суворову в городе Измаил на Украине

Вандалы осквернили памятник Суворову в городе Измаил на юго-западе Украины

© Depositphotos / alexshadykБаллончик с краской
Баллончик с краской - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Depositphotos / alexshadyk
Баллончик с краской. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову в городе Измаил на юго-западе Украины на границе с Румынией, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Измаиле (Одесская область) облили красной краской памятник русскому полководцу Александру Суворову", - сообщает издание в своем Telegram-канале.
Суворов в декабре 1790 года взял штурмом османскую крепость Измаил, которая по тем временам считалась неприступной. Потери русских войск составили около 4,5 тысячи убитыми и ранеными, турки потеряли 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Взятие Измаила стало одним из решающих факторов победы в русско-турецкой войне 1787—1791 годов.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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