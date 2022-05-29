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За сутки уничтожили 43 украинских националиста
За сутки уничтожили 43 украинских националиста - РИА Новости, 29.05.2022
За сутки уничтожили 43 украинских националиста
Народная милиция ДНР заявляет, что с начала суток силы ДНР ликвидировали 43 украинских националиста, один танк и два бронетранспортера. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T19:43
2022-05-29T19:43
2022-05-29T19:43
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявляет, что с начала суток силы ДНР ликвидировали 43 украинских националиста, один танк и два бронетранспортера."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 43 украинских националиста, две огневые позиции 122-мм буксируемых гаубиц Д-30, один танк, два бронетранспортера и грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Также отмечается, что силы республики захватили одну 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и одну БМП.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
За сутки уничтожили 43 украинских националиста
Народная милиция ДНР: за сутки уничтожили 43 украинских националиста