https://ria.ru/20220529/obstrel-1791594693.html

За сутки уничтожили 43 украинских националиста

За сутки уничтожили 43 украинских националиста - РИА Новости, 29.05.2022

За сутки уничтожили 43 украинских националиста

Народная милиция ДНР заявляет, что с начала суток силы ДНР ликвидировали 43 украинских националиста, один танк и два бронетранспортера. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T19:43

2022-05-29T19:43

2022-05-29T19:43

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявляет, что с начала суток силы ДНР ликвидировали 43 украинских националиста, один танк и два бронетранспортера."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 43 украинских националиста, две огневые позиции 122-мм буксируемых гаубиц Д-30, один танк, два бронетранспортера и грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Также отмечается, что силы республики захватили одну 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и одну БМП.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс