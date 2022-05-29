В Макеевке пятеро мирных жителей получили ранения после обстрела ВСУ
Число раненых в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до пяти
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ… н.п. Макеевка: погибли женщина 1949 г.р. и мужчина 1957 г.р., трое мужчин (1990, 1957, 1959 годов рождения) и две женщины (1967 и 1982 годов рождения) получили ранения", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.