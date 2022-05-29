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В Макеевке пятеро мирных жителей получили ранения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/obstrel-1791544635.html
В Макеевке пятеро мирных жителей получили ранения после обстрела ВСУ
В Макеевке пятеро мирных жителей получили ранения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
В Макеевке пятеро мирных жителей получили ранения после обстрела ВСУ
Число раненых в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:54
2022-05-29T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
макеевка
россия
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ… н.п. Макеевка: погибли женщина 1949 г.р. и мужчина 1957 г.р., трое мужчин (1990, 1957, 1959 годов рождения) и две женщины (1967 и 1982 годов рождения) получили ранения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/obstrel-1791544256.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
макеевка
россия
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), макеевка, россия, сцкк, вооруженные силы украины
13:54 29.05.2022
 
В Макеевке пятеро мирных жителей получили ранения после обстрела ВСУ

Число раненых в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до пяти

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ… н.п. Макеевка: погибли женщина 1949 г.р. и мужчина 1957 г.р., трое мужчин (1990, 1957, 1959 годов рождения) и две женщины (1967 и 1982 годов рождения) получили ранения", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 13:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)МакеевкаРоссияСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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