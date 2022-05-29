https://ria.ru/20220529/obstrel-1791544256.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 12.50 снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:50
2022-05-29T13:50
2022-05-29T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.50 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/obstrel-1791543549.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b5b528920e8b0ae4c8c2cba33947ecb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра