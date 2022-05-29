https://ria.ru/20220529/obstrel-1791543549.html

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 29.05.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, пострадал мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T13:44

2022-05-29T13:44

2022-05-29T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

россия

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, пострадал мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ снова обстреляли Петровский район, ранен мужчина", - сообщает штаб в Telegram-канале, где также отмечается, что мирный житель получает необходимую медицинскую помощь.При обстреле Куйбышевского района города были повреждены многоквартирный жилой дом и газопровод, разбит гараж.Ранее в воскресенье сообщалось о ранении ребенка при обстреле Петровского района Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/donbass-1791542559.html

https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

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донецк (днр)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, россия, вооруженные силы украины, донбасс