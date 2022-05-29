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Мужчина погиб в результате обстрела Макеевки ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/obstrel-1791530314.html
Мужчина погиб в результате обстрела Макеевки ВСУ
Мужчина погиб в результате обстрела Макеевки ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
Мужчина погиб в результате обстрела Макеевки ВСУ
Мужчина погиб, пострадала женщина в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:36
2022-05-29T12:40
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
макеевка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мужчина погиб, пострадала женщина в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."По уточнённым данным, в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки по улице Коккинаки в результате удара вооруженных формирований Украины в сгоревшем автомобиле погиб мирный житель и рядом была ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил о гибели женщины и ранении мужчины в поселке Крупской в Макеевке.В воскресенье утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 10.25 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/donbass-1791527618.html
https://ria.ru/20220529/donbass-1791530736.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
макеевка
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины, украина, сцкк
12:36 29.05.2022 (обновлено: 12:40 29.05.2022)
 
Мужчина погиб в результате обстрела Макеевки ВСУ

В результате обстрела ВСУ Червоногвардейского района Макеевки погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мужчина погиб, пострадала женщина в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"По уточнённым данным, в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки по улице Коккинаки в результате удара вооруженных формирований Украины в сгоревшем автомобиле погиб мирный житель и рядом была ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 12:21Специальная военная операция на Украине
Мирного жителя ранило при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Ранее штаб сообщил о гибели женщины и ранении мужчины в поселке Крупской в Макеевке.
В воскресенье утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 10.25 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 12:38Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)МакеевкаВооруженные силы УкраиныУкраинаСЦКК
 
 
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