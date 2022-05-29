https://ria.ru/20220529/obstrel-1791530314.html

Мужчина погиб в результате обстрела Макеевки ВСУ

Мужчина погиб в результате обстрела Макеевки ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022

Мужчина погиб в результате обстрела Макеевки ВСУ

Мужчина погиб, пострадала женщина в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:36

2022-05-29T12:36

2022-05-29T12:40

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мужчина погиб, пострадала женщина в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."По уточнённым данным, в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки по улице Коккинаки в результате удара вооруженных формирований Украины в сгоревшем автомобиле погиб мирный житель и рядом была ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил о гибели женщины и ранении мужчины в поселке Крупской в Макеевке.В воскресенье утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 10.25 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/donbass-1791527618.html

https://ria.ru/20220529/donbass-1791530736.html

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донецк (днр)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины, украина, сцкк