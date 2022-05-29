https://ria.ru/20220529/obstrel-1791521911.html

СК расследует факты обстрелов ВСУ Курской и Брянской областей

СК расследует факты обстрелов ВСУ Курской и Брянской областей - РИА Новости, 29.05.2022

СК расследует факты обстрелов ВСУ Курской и Брянской областей

Следственный комитет России расследует новые факты обстрелов украинскими силовиками территории населенного пункта Горлань Курской области и приграничного... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:37

2022-05-29T11:37

2022-05-29T11:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

брянская область

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует новые факты обстрелов украинскими силовиками территории населенного пункта Горлань Курской области и приграничного поселка Зерново в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими силовиками территории России. Со стороны Украины были обстреляны населенный пункт Горлань в Курской области и приграничный поселок Зерново в Суземском районе Брянской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствие установит причастных к этому представителей войск Украины и других вооруженных формирований для привлечения к уголовной ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/lnr-1791414989.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы украины, брянская область, курская область, следственный комитет россии (ск рф)