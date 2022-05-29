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Здание обрушилось от взрыва в центре Багдада, передают СМИ
Здание обрушилось от взрыва в центре Багдада, передают СМИ - РИА Новости, 29.05.2022
Здание обрушилось от взрыва в центре Багдада, передают СМИ
Здание, где находился ресторан, обрушилось в центре Багдада в результате взрыва по неизвестной причине, спасатели пытаются спасти людей из-под обломков, сообщил РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:34
2022-05-29T11:34
2022-05-29T11:45
в мире
ирак
обрушение
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ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Здание, где находился ресторан, обрушилось в центре Багдада в результате взрыва по неизвестной причине, спасатели пытаются спасти людей из-под обломков, сообщил в воскресенье иракский телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на Управление гражданской обороны Ирака."Обрушение произошло в ресторане в районе Джадрия недалеко от министерского комплекса. В настоящее время под завалами находятся люди, и группы спасателей начали спасательную операцию", - отмечается в сообщении управления, которое приводит телеканал.
https://ria.ru/20220303/bagdad-1776199476.html
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в мире, ирак, обрушение
11:34 29.05.2022 (обновлено: 11:45 29.05.2022)
Здание обрушилось от взрыва в центре Багдада, передают СМИ
Иракский телеканал "Ас-Сумария": здание обрушилось в центре Багдада в результате взрыва