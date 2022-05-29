https://ria.ru/20220529/obrushenie-1791521732.html

Здание обрушилось от взрыва в центре Багдада, передают СМИ

Здание обрушилось от взрыва в центре Багдада, передают СМИ - РИА Новости, 29.05.2022

Здание обрушилось от взрыва в центре Багдада, передают СМИ

Здание, где находился ресторан, обрушилось в центре Багдада в результате взрыва по неизвестной причине, спасатели пытаются спасти людей из-под обломков, сообщил РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:34

2022-05-29T11:34

2022-05-29T11:45

в мире

ирак

обрушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/02/1559530259_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_34118934e6b8d78d8c01a7fe023c811b.jpg

ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Здание, где находился ресторан, обрушилось в центре Багдада в результате взрыва по неизвестной причине, спасатели пытаются спасти людей из-под обломков, сообщил в воскресенье иракский телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на Управление гражданской обороны Ирака."Обрушение произошло в ресторане в районе Джадрия недалеко от министерского комплекса. В настоящее время под завалами находятся люди, и группы спасателей начали спасательную операцию", - отмечается в сообщении управления, которое приводит телеканал.

https://ria.ru/20220303/bagdad-1776199476.html

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, обрушение