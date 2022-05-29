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Командующий ЦВО наградил военных за освобождение Красного Лимана
Командующий ЦВО наградил военных за освобождение Красного Лимана - РИА Новости, 29.05.2022
Командующий ЦВО наградил военных за освобождение Красного Лимана
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана, РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T09:10
2022-05-29T09:10
2022-05-29T09:36
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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красный лиман
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. Церемония прошла в самом городе."Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим за мужество и героизм, проявленные при освобождении Красного Лимана", - сказали в ведомстве.Военнослужащим были, в частности, вручены орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медаль "За боевые отличия". Среди награжденных - спецназовцы, танкисты, мотострелки."Товарищи солдаты, сержанты и офицеры. Я имею честь славить вас - лучших сынов Отечества. Родина, весь российский народ гордится вами. С вас будет брать пример подрастающее поколение. Враг будет разбит, победа будет за нами. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга", - сказал Лапин, вручая награды.
https://ria.ru/20220528/minoborony-1791385044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791507288_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e96b9a7d904955ca68b92591b4bfb2c.jpg
Церемония награждения военных, отличившихся при освобождении Красного Лимана
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. Церемония прошла в самом городе.
2022-05-29T09:10
true
PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донбасс, красный лиман, александр лапин
09:10 29.05.2022 (обновлено: 09:36 29.05.2022)
Командующий ЦВО наградил военных за освобождение Красного Лимана
Командующий ЦВО вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. Церемония прошла в самом городе.
"Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин
вручил государственные награды военнослужащим за мужество и героизм, проявленные при освобождении Красного Лимана", - сказали в ведомстве.
Военнослужащим были, в частности, вручены орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медаль "За боевые отличия". Среди награжденных - спецназовцы, танкисты, мотострелки.
"Товарищи солдаты, сержанты и офицеры. Я имею честь славить вас - лучших сынов Отечества. Родина, весь российский народ гордится вами. С вас будет брать пример подрастающее поколение. Враг будет разбит, победа будет за нами. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга", - сказал Лапин, вручая награды.