https://ria.ru/20220529/nagrady-1791505133.html

Командующий ЦВО наградил военных за освобождение Красного Лимана

Командующий ЦВО наградил военных за освобождение Красного Лимана - РИА Новости, 29.05.2022

Командующий ЦВО наградил военных за освобождение Красного Лимана

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана, РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T09:10

2022-05-29T09:10

2022-05-29T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донбасс

красный лиман

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. Церемония прошла в самом городе."Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим за мужество и героизм, проявленные при освобождении Красного Лимана", - сказали в ведомстве.Военнослужащим были, в частности, вручены орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медаль "За боевые отличия". Среди награжденных - спецназовцы, танкисты, мотострелки."Товарищи солдаты, сержанты и офицеры. Я имею честь славить вас - лучших сынов Отечества. Родина, весь российский народ гордится вами. С вас будет брать пример подрастающее поколение. Враг будет разбит, победа будет за нами. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга", - сказал Лапин, вручая награды.

https://ria.ru/20220528/minoborony-1791385044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония награждения военных, отличившихся при освобождении Красного Лимана Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. Церемония прошла в самом городе. 2022-05-29T09:10 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донбасс, красный лиман, александр лапин