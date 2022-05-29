17:48 29.05.2022 (обновлено: 20:21 29.05.2022)
WP: западные наемники бегут с Украины
WP сообщила о бегстве иностранных наемников с Украины из-за нехватки оружия
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный возле Харькова
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американская газета The Washington Post рассказала о бегстве из рядов ВСУ иностранных наемников, которые столкнулись с недостаточностью вооружения, оборудования и плохой информированностью.
"Боевики из США и других стран рассказали о вопиющих различиях между тем, что они ожидали увидеть на Украине, и тем, что им пришлось пережить на самом деле. Они вспоминали, как шли в бой недостаточно оснащенными и вооруженными. <…> Они видели гибель друзей и решили, что никогда не вернутся", — говорится в статье.
Конфликт привлек на Украину ветеранов, которые никогда ранее не участвовали в боевых действиях, либо сталкивались только с плохо подготовленными повстанцами, отмечается в материале. Один из них поделился сведениями о том, что украинское командование не позаботилось о связи между бойцами и им приходилось использовать незащищенную мобильную связь. Другой рассказал о слабом информировании об обстановке и тотальном незнании местности.
"С самого начала у нас не было никаких шансов", — заключил один из наемников.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.