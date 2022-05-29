https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html

WP: западные наемники бегут с Украины

WP: западные наемники бегут с Украины - РИА Новости, 29.05.2022

WP: западные наемники бегут с Украины

Американская газета The Washington Post рассказала о бегстве из рядов ВСУ иностранных наемников, которые столкнулись с недостаточностью вооружения, оборудования РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T17:48

2022-05-29T17:48

2022-05-29T20:21

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американская газета The Washington Post рассказала о бегстве из рядов ВСУ иностранных наемников, которые столкнулись с недостаточностью вооружения, оборудования и плохой информированностью."Боевики из США и других стран рассказали о вопиющих различиях между тем, что они ожидали увидеть на Украине, и тем, что им пришлось пережить на самом деле. Они вспоминали, как шли в бой недостаточно оснащенными и вооруженными. <…> Они видели гибель друзей и решили, что никогда не вернутся", — говорится в статье.Конфликт привлек на Украину ветеранов, которые никогда ранее не участвовали в боевых действиях, либо сталкивались только с плохо подготовленными повстанцами, отмечается в материале. Один из них поделился сведениями о том, что украинское командование не позаботилось о связи между бойцами и им приходилось использовать незащищенную мобильную связь. Другой рассказал о слабом информировании об обстановке и тотальном незнании местности."С самого начала у нас не было никаких шансов", — заключил один из наемников.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/ssha-1791551481.html

https://ria.ru/20220527/dnr-1791269510.html

https://ria.ru/20220527/yutuber-naemnik-1791014809.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша