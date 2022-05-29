Рейтинг@Mail.ru
СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/naemnik-1791518910.html
СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине
СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине
Следственный комитет России даст оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине, РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:11
2022-05-29T11:30
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
украина
великобритания
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль... Гранта, являющегося родственником британского парламентария... Его действия получат уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/yutuber-naemnik-1791014809.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, великобритания
11:11 29.05.2022 (обновлено: 11:30 29.05.2022)
 
СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине

СК даст оценку действиям британца Гранта, руководившего наемниками на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль... Гранта, являющегося родственником британского парламентария... Его действия получат уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 06:45Специальная военная операция на Украине
Южнокорейский ютубер-наемник вернулся с Украины после ранения
По данным ведомства, Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала