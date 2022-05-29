https://ria.ru/20220529/naemnik-1791518910.html
СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине
СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине
Следственный комитет России даст оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине, РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:11
2022-05-29T11:11
2022-05-29T11:30
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
украина
великобритания
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль... Гранта, являющегося родственником британского парламентария... Его действия получат уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/yutuber-naemnik-1791014809.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, великобритания
11:11 29.05.2022 (обновлено: 11:30 29.05.2022)
СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине
СК даст оценку действиям британца Гранта, руководившего наемниками на Украине