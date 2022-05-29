https://ria.ru/20220529/naemnik-1791518910.html

СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине

СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине - РИА Новости, 29.05.2022

СК даст оценку действиям сына британского парламентария на Украине

Следственный комитет России даст оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине, РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:11

2022-05-29T11:11

2022-05-29T11:30

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

украина

великобритания

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль... Гранта, являющегося родственником британского парламентария... Его действия получат уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/yutuber-naemnik-1791014809.html

украина

великобритания

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Екатерина Зайцева

в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, великобритания