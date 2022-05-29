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Платформа, мини, клеш: что из нулевых уже можно носить и как сэкономить - РИА Новости, 29.05.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220529/moda-1791232860.html
Платформа, мини, клеш: что из нулевых уже можно носить и как сэкономить
Платформа, мини, клеш: что из нулевых уже можно носить и как сэкономить - РИА Новости, 29.05.2022
Платформа, мини, клеш: что из нулевых уже можно носить и как сэкономить
Модные тренды нулевых — уже не только на подиумах, но и в повседневной жизни. Платформа, заниженная талия, свободные джинсы, неоновые цвета — к этому пора... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T08:00
2022-05-29T08:03
культура
белла хадид
мода
одежда
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Модные тренды нулевых — уже не только на подиумах, но и в повседневной жизни. Платформа, заниженная талия, свободные джинсы, неоновые цвета — к этому пора привыкать. Как интегрировать новые веяния в гардероб, какие вещи просто необходимы в этом сезоне и что будет выручать не один год, рассказали РИА Новости стилисты, дизайнеры и блогеры. Новый черныйКоманда телеграм-канала "Модные хроники Злой Киски" напоминает о самом горячем тренде — дениме.Стритстайл-фотографы день за днем ловят Беллу Хадид и Хейли Бибер в широких багги и моделях с карманами карго — этим летом их будет в избытке. В паре с босоножками и топом из шелка они станут идеальным вечерним образом, считают эксперты.О форме и моделях джинсов, как и о вкусах, этим летом не спорят. "Низкая посадка хорошо смотрится на двух женщинах из десяти, — поясняют в "Модных хрониках". — Если вы в их числе — карты в руки. Высокая и средняя посадка, широкие и узкие, классические и с дырками — все можно, тем более в ситуации, когда многие бренды закрыли магазины в России и выбор небольшой. Голосуйте сердцем и выбирайте то, что подходит именно вам".Среднего не дано"Модный мир в этом сезоне разделился на полярности в отношении юбок: либо супермини, либо супермакси, — рассказывает автор телеграм-канала Dressed to Kill Екатерина Лемех. — И все это — веяние девяностых". Длинные модели эксперт рекомендует выбирать в пол, чтобы почти касались земли. Модные инфлюенсеры носят макси с майками, пиджаками, топами на завязках, худи и свитшотами.Короткие юбки могут быть прямого кроя или трапецевидные, самые модные — ярких цветов. "Мини отлично сочетается с массивным верхом, — говорит Лемех. — Оверсайз-пиджак, свитшот, майка и косуха, рубашка, тренч станут выигрышным дополнением".Дизайнер и креативный директор бренда Alexandra Georgieva Александра Георгиева советует носить мини с укороченными рубашками или же с более закрытым верхом в виде блузы с воздушными рукавами.Любителям средней длины можно присмотреться к ассиметричным моделям — это свежая вариация миди. Актуальны яркие цвета.Украшения — тоже максиКреативный директор и основатель ювелирного бренда Moonka Анна Письман рекомендует обратить внимание на крупные украшения. По ее словам, тренд наметился в прошлом году и будет на пике как минимум несколько сезонов."Акценты смещаются в сторону цвета и вставок, — отмечает дизайнер. — Снова набирают популярность камни, металла становится меньше или же он приобретает нетривиальные формы".По словам эксперта, люди выбирают сейчас простые с точки зрения дизайна вещи, применимые к базовому гардеробу, но при этом неординарные. "У нас, например, есть игривая коллекция колец Cartoon Ring — у них очень лаконичный дизайн, но за счет размера и крупных камней они смотрятся очень выразительно. Это своеобразная ирония по отношению к нашему желанию выглядеть слишком роскошно. Такие вещи будут уместны как с платьем, так и с джинсами".Еще один модный тренд для украшений — многослойность: несколько колец Анна Письман советует носить на одном пальце, сочетать цепи и надевать кафф на ухо в дополнение к серьгам. В стиле "Битлз"Самый горячий тренд обуви с оттенком ностальгии по 70-м — платформа. Она может быть у сандалий, кед, босоножек, лоферов и даже туфель. "Эти модели прекрасно уравновешивают объемный верх и большие сумки, — объясняет Екатерина Лемех. — Такая обувь идеально сочетается с актуальной одеждой и будет более универсальной, чем подобные модели без массивной подошвы. Плюс это добавит пару сантиметров роста и сделает ноги длиннее".Эксперты рекомендуют обратить особенное внимание на яркие цвета — розовые, зеленые, фиолетовые, желтые.Самые смелые могут заново учиться ходить в туфлях на платформе и с каблуками выше десяти сантиметров. Автор Dressed to Kill видела такую модную обувь не только на показе летней коллекции Versace, но и на прилавках российских магазинов. Спортивные брюки под каблукБрючный костюм — по-прежнему главный must have сезона. Стилист Натали Роше советует присмотреться к моделям по фигуре. Приталенный пиджак выглядит актуально с кюлотами, но такой вариант — более деловой и элегантный. А с длинными брюками и туфлями на каблуках с таким жакетом можно создать и вечерний образ. Свободный крой — тоже в тренде, он придаст непринужденности и еще долго будет выручать в разных жизненных ситуациях."Если говорить о спортивном костюме, стоит обратить внимание на его функциональность, — подчеркивает Роше. — Мне нравится, когда части комплекта можно носить по-отдельности. Толстовку — с джинсами, а широкие штаны — с объемным жакетом и даже иногда под каблук. Дачный вариант с джоггерами никто не отменял, но в трикотажном костюме сочных оттенков можно смело идти на свидание и в ресторан".Отголоски пандемииОсознанно подходить к выбору нарядов и приобретать многофункциональные изделия призывает и дизайнер Александра Георгиева. "Например, платье свободного силуэта можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с джинсами. Декоративные элементы в виде ручной вышивки придадут образу более нарядный вид," — указывает эксперт.За экологичное потребление и команда "Модных хроник Злой Киски". Эксперты советуют вспомнить навыки рукоделия и кастомизировать старые джинсы. "На примере Джулии Фокс мы видим, что из поношенной пары можно сделать кроп-топ, а из остатков — сумку, — говорят авторы популярного канала. — Оказалось, это новая рекламная кампания Alexander Wang, и теперь так можно, модно и актуально".Из детстваСамые популярные туфли сезона — "Мэри Джейн", особенно варианты в сочных цветах. Такую обувь носили герои американского комикса "Бастер Браун" в начале XX века — в честь сестры главного персонажа и названа модель. Аккуратную женскую обувь на низком широком каблуке с тонкой подошвой, круглым носом и застежкой на пряжке до выхода ситкома надевали танцовщицы. "Мэри Джейн" удачно дополнят не только женственные образы с платьями и юбками, но также подойдут под джинсы и брюки.О спорт, ты жизнь!Кроссовки на липучках — предложение сезона для тех, кто ищет новую универсальную модель на каждый день. Кроме того, Екатерина Лемех рекомендует обратить внимание на винтажные и искусственно состаренные варианты (Nike (Blazer Mid’77 Vintage), Veja, New Balance, Golden Goose, 12 STOREEZ).Еще один тренд — подчеркнуто спортивные, легкоатлетические модели (Asics). "Словно вы только из спортзала", — уточняет стилист. Их можно носить с платьями, юбками и классическими костюмами. Самая популярная обувь — Nike Air Force 1 Mid.Антитренд сезона — массивные кроссовки вроде Balenciaga Triple S, вместо них Лемех советует выбрать кеды на широкой платформе.Проще не бываетМайка-алкоголичка — еще один привет из 90-х и нулевых. В этом сезоне она станет отличной альтернативой базовой футболке. Особенно актуальны укороченные варианты — топ корректирует фигуру и зрительно удлиняет ноги."Надевая такую майку, нужно учитывать правило соразмерности, — объясняет Екатерина Лемех. — Если вверху что-то обтягивающее, внизу должен быть оверсайз или "расслабленная" вещь: юбка макси, брюки палаццо, карго с большими карманами, массивная обувь. Белая майка, льняной пиджак прямого силуэта на размер больше, шорты из денима, белые кеды или сандалии на платформе — лучшее базовое сочетание сезона".Все цвета радугиНеоновый, оранжевый, лавандовый, красный, розовый, небесно-голубой, желтый, лазурный, мятный — все эти цвета замечены на подиумах мира. Обувь, одежда, аксессуары и макияж тоже могут быть ярких отенков. Главное — соответствующее настроение.
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2022
Алина Кравцова
Алина Кравцова
Новости
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РИА Новости
1
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4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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белла хадид, мода, одежда
08:00 29.05.2022 (обновлено: 08:03 29.05.2022)
 

Платформа, мини, клеш: что из нулевых уже можно носить и как сэкономить

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLICLOVE REPUBLIC
LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Модные тренды нулевых — уже не только на подиумах, но и в повседневной жизни. Платформа, заниженная талия, свободные джинсы, неоновые цвета — к этому пора привыкать. Как интегрировать новые веяния в гардероб, какие вещи просто необходимы в этом сезоне и что будет выручать не один год, рассказали РИА Новости стилисты, дизайнеры и блогеры.

Новый черный

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Коллекция из денима, LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
1 из 6

Коллекция из денима, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Модель в джинсах LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
2 из 6

Модель в джинсах LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLICLOVE REPUBLIC
LOVE REPUBLIC
3 из 6
LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Джинсовые шорты, LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
4 из 6

Джинсовые шорты, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Актуальные джинсы, LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
5 из 6

Актуальные джинсы, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Джинсы с разрезами, LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
6 из 6

Джинсы с разрезами, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
1 из 6

Коллекция из денима, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
2 из 6

Модель в джинсах LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
3 из 6
LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
4 из 6

Джинсовые шорты, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
5 из 6

Актуальные джинсы, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
6 из 6

Джинсы с разрезами, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
Команда телеграм-канала "Модные хроники Злой Киски" напоминает о самом горячем тренде — дениме.
Стритстайл-фотографы день за днем ловят Беллу Хадид и Хейли Бибер в широких багги и моделях с карманами карго — этим летом их будет в избытке. В паре с босоножками и топом из шелка они станут идеальным вечерним образом, считают эксперты.
© AFP 2022 / Getty Images/Nicholas HuntДжастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Nicholas Hunt
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
О форме и моделях джинсов, как и о вкусах, этим летом не спорят. "Низкая посадка хорошо смотрится на двух женщинах из десяти, — поясняют в "Модных хрониках". — Если вы в их числе — карты в руки. Высокая и средняя посадка, широкие и узкие, классические и с дырками — все можно, тем более в ситуации, когда многие бренды закрыли магазины в России и выбор небольшой. Голосуйте сердцем и выбирайте то, что подходит именно вам".

Среднего не дано

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Модели в мини-юбках, LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
1 из 3

Модели в мини-юбках, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Коллекция LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
2 из 3

Коллекция LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLICLOVE REPUBLIC
LOVE REPUBLIC
3 из 3
LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
1 из 3

Модели в мини-юбках, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
2 из 3

Коллекция LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
3 из 3
LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
"Модный мир в этом сезоне разделился на полярности в отношении юбок: либо супермини, либо супермакси, — рассказывает автор телеграм-канала Dressed to Kill Екатерина Лемех. — И все это — веяние девяностых". Длинные модели эксперт рекомендует выбирать в пол, чтобы почти касались земли. Модные инфлюенсеры носят макси с майками, пиджаками, топами на завязках, худи и свитшотами.
Короткие юбки могут быть прямого кроя или трапецевидные, самые модные — ярких цветов. "Мини отлично сочетается с массивным верхом, — говорит Лемех. — Оверсайз-пиджак, свитшот, майка и косуха, рубашка, тренч станут выигрышным дополнением".
© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva

Alexandra Georgieva, весна-лето — 2022

Alexandra Georgieva, весна - лето 2022
1 из 2

Alexandra Georgieva, весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva
© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva

Мини-юбка, Alexandra Georgieva

Alexandra Georgieva, весна - лето 2022
2 из 2

Мини-юбка, Alexandra Georgieva

© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva
1 из 2

Alexandra Georgieva, весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva
2 из 2

Мини-юбка, Alexandra Georgieva

© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva
Дизайнер и креативный директор бренда Alexandra Georgieva Александра Георгиева советует носить мини с укороченными рубашками или же с более закрытым верхом в виде блузы с воздушными рукавами.
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ12STOREEZ
12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
12STOREEZ
Любителям средней длины можно присмотреться к ассиметричным моделям — это свежая вариация миди. Актуальны яркие цвета.

Украшения — тоже макси

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka

Кольцо с малахитом, Moonka

Коллекция Cartoon Ring, бренд Moonka
1 из 3

Кольцо с малахитом, Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka

Новая коллекция Moonka

Новая коллекция Cartoon Hearts, бренд Moonka
2 из 3

Новая коллекция Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka

Кольцо с халцедоном, коллекция Cartoon Hearts, Moonka

Новая коллекция Cartoon Hearts, бренд Moonka
3 из 3

Кольцо с халцедоном, коллекция Cartoon Hearts, Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
1 из 3

Кольцо с малахитом, Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
2 из 3

Новая коллекция Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
3 из 3

Кольцо с халцедоном, коллекция Cartoon Hearts, Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
Креативный директор и основатель ювелирного бренда Moonka Анна Письман рекомендует обратить внимание на крупные украшения. По ее словам, тренд наметился в прошлом году и будет на пике как минимум несколько сезонов.
"Акценты смещаются в сторону цвета и вставок, — отмечает дизайнер. — Снова набирают популярность камни, металла становится меньше или же он приобретает нетривиальные формы".
© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka

Пример сочетания колец, коллекция Cartoon Ring, Moonka

Коллекция Cartoon Ring, бренд Moonka
1 из 2

Пример сочетания колец, коллекция Cartoon Ring, Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka

Кольца с топазом и цитрином, Moonka

Коллекция Cartoon Ring, бренд Moonka
2 из 2

Кольца с топазом и цитрином, Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
1 из 2

Пример сочетания колец, коллекция Cartoon Ring, Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
2 из 2

Кольца с топазом и цитрином, Moonka

© Фото предоставлено пресс-службой бренда Moonka
По словам эксперта, люди выбирают сейчас простые с точки зрения дизайна вещи, применимые к базовому гардеробу, но при этом неординарные. "У нас, например, есть игривая коллекция колец Cartoon Ring — у них очень лаконичный дизайн, но за счет размера и крупных камней они смотрятся очень выразительно. Это своеобразная ирония по отношению к нашему желанию выглядеть слишком роскошно. Такие вещи будут уместны как с платьем, так и с джинсами".
Еще один модный тренд для украшений — многослойность: несколько колец Анна Письман советует носить на одном пальце, сочетать цепи и надевать кафф на ухо в дополнение к серьгам.

В стиле "Битлз"

© AFP 2022 / Getty Images/JC Olivera Туфли на каблуке и высокой платформе
Туфли на каблуке и высокой платформе
1 из 5
Туфли на каблуке и высокой платформе
© AFP 2022 / Getty Images/JC Olivera
© AFP 2022 / Getty Images/David Dee Delgado

Кеды на высокой подошве

Кеды на высокой подошве от Moschino
2 из 5

Кеды на высокой подошве

© AFP 2022 / Getty Images/David Dee Delgado
© AFP 2022 / Fernanda Calfat

Босоножки на платформе

Босоножки
3 из 5

Босоножки на платформе

© AFP 2022 / Fernanda Calfat
© AFP 2022 / Getty Images/Fernanda CalfatБосоножки на высокой платформе
Босоножки на высокой платформе
4 из 5
Босоножки на высокой платформе
© AFP 2022 / Getty Images/Fernanda Calfat
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Виржини Эфира, режиссер Жюстин Трие и актриса Адель Экзаркопулос (слева направо) во время фотосессии фильма режиссера Жюстин Трие "Соблазн" (Sybil) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

Туфли
5 из 5

Актриса Виржини Эфира, режиссер Жюстин Трие и актриса Адель Экзаркопулос (слева направо) во время фотосессии фильма режиссера Жюстин Трие "Соблазн" (Sybil) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5
Туфли на каблуке и высокой платформе
© AFP 2022 / Getty Images/JC Olivera
2 из 5

Кеды на высокой подошве

© AFP 2022 / Getty Images/David Dee Delgado
3 из 5

Босоножки на платформе

© AFP 2022 / Fernanda Calfat
4 из 5
Босоножки на высокой платформе
© AFP 2022 / Getty Images/Fernanda Calfat
5 из 5

Актриса Виржини Эфира, режиссер Жюстин Трие и актриса Адель Экзаркопулос (слева направо) во время фотосессии фильма режиссера Жюстин Трие "Соблазн" (Sybil) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Самый горячий тренд обуви с оттенком ностальгии по 70-м — платформа. Она может быть у сандалий, кед, босоножек, лоферов и даже туфель. "Эти модели прекрасно уравновешивают объемный верх и большие сумки, — объясняет Екатерина Лемех. — Такая обувь идеально сочетается с актуальной одеждой и будет более универсальной, чем подобные модели без массивной подошвы. Плюс это добавит пару сантиметров роста и сделает ноги длиннее".
Эксперты рекомендуют обратить особенное внимание на яркие цвета — розовые, зеленые, фиолетовые, желтые.
Самые смелые могут заново учиться ходить в туфлях на платформе и с каблуками выше десяти сантиметров. Автор Dressed to Kill видела такую модную обувь не только на показе летней коллекции Versace, но и на прилавках российских магазинов.

Спортивные брюки под каблук

© Фото предоставлено пресс-службой бренда ROSHE

Стилист Натали Роше в приталенном жакете и кюлотах

Стилист Натали Роше в костюмах ROSHE
1 из 3

Стилист Натали Роше в приталенном жакете и кюлотах

© Фото предоставлено пресс-службой бренда ROSHE
© Фото предоставлено пресс-службой бренда ROSHE

Стилист Натали Роше в костюме ROSHE

Стилист Натали Роше в костюмах ROSHE
2 из 3

Стилист Натали Роше в костюме ROSHE

© Фото предоставлено пресс-службой бренда ROSHE
© Фото предоставлено пресс-службой бренда ROSHE

Костюм оверсайз, ROSHE

Стилист Натали Роше в костюмах ROSHE
3 из 3

Костюм оверсайз, ROSHE

© Фото предоставлено пресс-службой бренда ROSHE
1 из 3

Стилист Натали Роше в приталенном жакете и кюлотах

© Фото предоставлено пресс-службой бренда ROSHE
2 из 3

Стилист Натали Роше в костюме ROSHE

© Фото предоставлено пресс-службой бренда ROSHE
3 из 3

Костюм оверсайз, ROSHE

© Фото предоставлено пресс-службой бренда ROSHE
Брючный костюм — по-прежнему главный must have сезона. Стилист Натали Роше советует присмотреться к моделям по фигуре. Приталенный пиджак выглядит актуально с кюлотами, но такой вариант — более деловой и элегантный. А с длинными брюками и туфлями на каблуках с таким жакетом можно создать и вечерний образ. Свободный крой — тоже в тренде, он придаст непринужденности и еще долго будет выручать в разных жизненных ситуациях.
"Если говорить о спортивном костюме, стоит обратить внимание на его функциональность, — подчеркивает Роше. — Мне нравится, когда части комплекта можно носить по-отдельности. Толстовку — с джинсами, а широкие штаны — с объемным жакетом и даже иногда под каблук. Дачный вариант с джоггерами никто не отменял, но в трикотажном костюме сочных оттенков можно смело идти на свидание и в ресторан".

Отголоски пандемии

© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva

Мультифункциональное платье Alexandra Georgieva

Alexandra Georgieva, весна - лето 2022
1 из 2

Мультифункциональное платье Alexandra Georgieva

© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva
© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva

Alexandra Georgieva, весна-лето — 2022

Alexandra Georgieva, весна - лето 2022
2 из 2

Alexandra Georgieva, весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva
1 из 2

Мультифункциональное платье Alexandra Georgieva

© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva
2 из 2

Alexandra Georgieva, весна-лето — 2022

© Фото предоставлено пресс-службой Alexandra Georgieva
Осознанно подходить к выбору нарядов и приобретать многофункциональные изделия призывает и дизайнер Александра Георгиева. "Например, платье свободного силуэта можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с джинсами. Декоративные элементы в виде ручной вышивки придадут образу более нарядный вид," — указывает эксперт.
За экологичное потребление и команда "Модных хроник Злой Киски". Эксперты советуют вспомнить навыки рукоделия и кастомизировать старые джинсы. "На примере Джулии Фокс мы видим, что из поношенной пары можно сделать кроп-топ, а из остатков — сумку, — говорят авторы популярного канала. — Оказалось, это новая рекламная кампания Alexander Wang, и теперь так можно, модно и актуально".

Из детства

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТуфли актрисы Кристины Бабушкиной
Туфли актрисы Кристины Бабушкиной - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Туфли актрисы Кристины Бабушкиной
Самые популярные туфли сезона — "Мэри Джейн", особенно варианты в сочных цветах. Такую обувь носили герои американского комикса "Бастер Браун" в начале XX века — в честь сестры главного персонажа и названа модель. Аккуратную женскую обувь на низком широком каблуке с тонкой подошвой, круглым носом и застежкой на пряжке до выхода ситкома надевали танцовщицы. "Мэри Джейн" удачно дополнят не только женственные образы с платьями и юбками, но также подойдут под джинсы и брюки.

О спорт, ты жизнь!

© AFP 2022 / Getty Images/Arturo Holmes

Кеды на липучках

Кеды на липучке
1 из 3

Кеды на липучках

© AFP 2022 / Getty Images/Arturo Holmes
© AFP 2022 / Timothy A. Clary

Кроссовки Nike Air Force 1 из лимитированной коллекции

Кроссовки Nike Air Force 1 из лимитированной коллекции
2 из 3

Кроссовки Nike Air Force 1 из лимитированной коллекции

© AFP 2022 / Timothy A. Clary
© AFP 2022 / Getty Images/Mark BrownКроссовки Asics
Кроссовки Asics
3 из 3
Кроссовки Asics
© AFP 2022 / Getty Images/Mark Brown
1 из 3

Кеды на липучках

© AFP 2022 / Getty Images/Arturo Holmes
2 из 3

Кроссовки Nike Air Force 1 из лимитированной коллекции

© AFP 2022 / Timothy A. Clary
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Кроссовки Asics
© AFP 2022 / Getty Images/Mark Brown
Кроссовки на липучках — предложение сезона для тех, кто ищет новую универсальную модель на каждый день. Кроме того, Екатерина Лемех рекомендует обратить внимание на винтажные и искусственно состаренные варианты (Nike (Blazer Mid’77 Vintage), Veja, New Balance, Golden Goose, 12 STOREEZ).
Еще один тренд — подчеркнуто спортивные, легкоатлетические модели (Asics). "Словно вы только из спортзала", — уточняет стилист. Их можно носить с платьями, юбками и классическими костюмами. Самая популярная обувь — Nike Air Force 1 Mid.
Антитренд сезона — массивные кроссовки вроде Balenciaga Triple S, вместо них Лемех советует выбрать кеды на широкой платформе.

Проще не бывает

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Модель в базовом топе 12 STOREEZ

12STOREEZ
1 из 4

Модель в базовом топе 12 STOREEZ

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

12 STOREEZ

12STOREEZ
2 из 4

12 STOREEZ

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Платье, 12 STOREEZ

12STOREEZ
3 из 4

Платье, 12 STOREEZ

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Майка-алкоголичка и юбка макси, LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
4 из 4

Майка-алкоголичка и юбка макси, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
1 из 4

Модель в базовом топе 12 STOREEZ

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
2 из 4

12 STOREEZ

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
3 из 4

Платье, 12 STOREEZ

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
4 из 4

Майка-алкоголичка и юбка макси, LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
Майка-алкоголичка — еще один привет из 90-х и нулевых. В этом сезоне она станет отличной альтернативой базовой футболке. Особенно актуальны укороченные варианты — топ корректирует фигуру и зрительно удлиняет ноги.
"Надевая такую майку, нужно учитывать правило соразмерности, — объясняет Екатерина Лемех. — Если вверху что-то обтягивающее, внизу должен быть оверсайз или "расслабленная" вещь: юбка макси, брюки палаццо, карго с большими карманами, массивная обувь. Белая майка, льняной пиджак прямого силуэта на размер больше, шорты из денима, белые кеды или сандалии на платформе — лучшее базовое сочетание сезона".

Все цвета радуги

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Яркие аксессуары

LOVE REPUBLIC
1 из 5

Яркие аксессуары

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Актуальный макияж

LOVE REPUBLIC
2 из 5

Актуальный макияж

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Новая коллекция LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
3 из 5

Новая коллекция LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC

Модели LOVE REPUBLIC

LOVE REPUBLIC
4 из 5

Модели LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLICLOVE REPUBLIC
LOVE REPUBLIC
5 из 5
LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
1 из 5

Яркие аксессуары

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
2 из 5

Актуальный макияж

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
3 из 5

Новая коллекция LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
4 из 5

Модели LOVE REPUBLIC

© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
5 из 5
LOVE REPUBLIC
© Фото предоставлено пресс-службой LOVE REPUBLIC
Неоновый, оранжевый, лавандовый, красный, розовый, небесно-голубой, желтый, лазурный, мятный — все эти цвета замечены на подиумах мира. Обувь, одежда, аксессуары и макияж тоже могут быть ярких отенков. Главное — соответствующее настроение.
Модели бренда Laroom
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