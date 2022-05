https://ria.ru/20220529/moda-1791232860.html

Платформа, мини, клеш: что из нулевых уже можно носить и как сэкономить

2022-05-29

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Модные тренды нулевых — уже не только на подиумах, но и в повседневной жизни. Платформа, заниженная талия, свободные джинсы, неоновые цвета — к этому пора привыкать. Как интегрировать новые веяния в гардероб, какие вещи просто необходимы в этом сезоне и что будет выручать не один год, рассказали РИА Новости стилисты, дизайнеры и блогеры. Новый черныйКоманда телеграм-канала "Модные хроники Злой Киски" напоминает о самом горячем тренде — дениме.Стритстайл-фотографы день за днем ловят Беллу Хадид и Хейли Бибер в широких багги и моделях с карманами карго — этим летом их будет в избытке. В паре с босоножками и топом из шелка они станут идеальным вечерним образом, считают эксперты.О форме и моделях джинсов, как и о вкусах, этим летом не спорят. "Низкая посадка хорошо смотрится на двух женщинах из десяти, — поясняют в "Модных хрониках". — Если вы в их числе — карты в руки. Высокая и средняя посадка, широкие и узкие, классические и с дырками — все можно, тем более в ситуации, когда многие бренды закрыли магазины в России и выбор небольшой. Голосуйте сердцем и выбирайте то, что подходит именно вам".Среднего не дано"Модный мир в этом сезоне разделился на полярности в отношении юбок: либо супермини, либо супермакси, — рассказывает автор телеграм-канала Dressed to Kill Екатерина Лемех. — И все это — веяние девяностых". Длинные модели эксперт рекомендует выбирать в пол, чтобы почти касались земли. Модные инфлюенсеры носят макси с майками, пиджаками, топами на завязках, худи и свитшотами.Короткие юбки могут быть прямого кроя или трапецевидные, самые модные — ярких цветов. "Мини отлично сочетается с массивным верхом, — говорит Лемех. — Оверсайз-пиджак, свитшот, майка и косуха, рубашка, тренч станут выигрышным дополнением".Дизайнер и креативный директор бренда Alexandra Georgieva Александра Георгиева советует носить мини с укороченными рубашками или же с более закрытым верхом в виде блузы с воздушными рукавами.Любителям средней длины можно присмотреться к ассиметричным моделям — это свежая вариация миди. Актуальны яркие цвета.Украшения — тоже максиКреативный директор и основатель ювелирного бренда Moonka Анна Письман рекомендует обратить внимание на крупные украшения. По ее словам, тренд наметился в прошлом году и будет на пике как минимум несколько сезонов."Акценты смещаются в сторону цвета и вставок, — отмечает дизайнер. — Снова набирают популярность камни, металла становится меньше или же он приобретает нетривиальные формы".По словам эксперта, люди выбирают сейчас простые с точки зрения дизайна вещи, применимые к базовому гардеробу, но при этом неординарные. "У нас, например, есть игривая коллекция колец Cartoon Ring — у них очень лаконичный дизайн, но за счет размера и крупных камней они смотрятся очень выразительно. Это своеобразная ирония по отношению к нашему желанию выглядеть слишком роскошно. Такие вещи будут уместны как с платьем, так и с джинсами".Еще один модный тренд для украшений — многослойность: несколько колец Анна Письман советует носить на одном пальце, сочетать цепи и надевать кафф на ухо в дополнение к серьгам. В стиле "Битлз"Самый горячий тренд обуви с оттенком ностальгии по 70-м — платформа. Она может быть у сандалий, кед, босоножек, лоферов и даже туфель. "Эти модели прекрасно уравновешивают объемный верх и большие сумки, — объясняет Екатерина Лемех. — Такая обувь идеально сочетается с актуальной одеждой и будет более универсальной, чем подобные модели без массивной подошвы. Плюс это добавит пару сантиметров роста и сделает ноги длиннее".Эксперты рекомендуют обратить особенное внимание на яркие цвета — розовые, зеленые, фиолетовые, желтые.Самые смелые могут заново учиться ходить в туфлях на платформе и с каблуками выше десяти сантиметров. Автор Dressed to Kill видела такую модную обувь не только на показе летней коллекции Versace, но и на прилавках российских магазинов. Спортивные брюки под каблукБрючный костюм — по-прежнему главный must have сезона. Стилист Натали Роше советует присмотреться к моделям по фигуре. Приталенный пиджак выглядит актуально с кюлотами, но такой вариант — более деловой и элегантный. А с длинными брюками и туфлями на каблуках с таким жакетом можно создать и вечерний образ. Свободный крой — тоже в тренде, он придаст непринужденности и еще долго будет выручать в разных жизненных ситуациях."Если говорить о спортивном костюме, стоит обратить внимание на его функциональность, — подчеркивает Роше. — Мне нравится, когда части комплекта можно носить по-отдельности. Толстовку — с джинсами, а широкие штаны — с объемным жакетом и даже иногда под каблук. Дачный вариант с джоггерами никто не отменял, но в трикотажном костюме сочных оттенков можно смело идти на свидание и в ресторан".Отголоски пандемииОсознанно подходить к выбору нарядов и приобретать многофункциональные изделия призывает и дизайнер Александра Георгиева. "Например, платье свободного силуэта можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с джинсами. Декоративные элементы в виде ручной вышивки придадут образу более нарядный вид," — указывает эксперт.За экологичное потребление и команда "Модных хроник Злой Киски". Эксперты советуют вспомнить навыки рукоделия и кастомизировать старые джинсы. "На примере Джулии Фокс мы видим, что из поношенной пары можно сделать кроп-топ, а из остатков — сумку, — говорят авторы популярного канала. — Оказалось, это новая рекламная кампания Alexander Wang, и теперь так можно, модно и актуально".Из детстваСамые популярные туфли сезона — "Мэри Джейн", особенно варианты в сочных цветах. Такую обувь носили герои американского комикса "Бастер Браун" в начале XX века — в честь сестры главного персонажа и названа модель. Аккуратную женскую обувь на низком широком каблуке с тонкой подошвой, круглым носом и застежкой на пряжке до выхода ситкома надевали танцовщицы. "Мэри Джейн" удачно дополнят не только женственные образы с платьями и юбками, но также подойдут под джинсы и брюки.О спорт, ты жизнь!Кроссовки на липучках — предложение сезона для тех, кто ищет новую универсальную модель на каждый день. Кроме того, Екатерина Лемех рекомендует обратить внимание на винтажные и искусственно состаренные варианты (Nike (Blazer Mid’77 Vintage), Veja, New Balance, Golden Goose, 12 STOREEZ).Еще один тренд — подчеркнуто спортивные, легкоатлетические модели (Asics). "Словно вы только из спортзала", — уточняет стилист. Их можно носить с платьями, юбками и классическими костюмами. Самая популярная обувь — Nike Air Force 1 Mid.Антитренд сезона — массивные кроссовки вроде Balenciaga Triple S, вместо них Лемех советует выбрать кеды на широкой платформе.Проще не бываетМайка-алкоголичка — еще один привет из 90-х и нулевых. В этом сезоне она станет отличной альтернативой базовой футболке. Особенно актуальны укороченные варианты — топ корректирует фигуру и зрительно удлиняет ноги."Надевая такую майку, нужно учитывать правило соразмерности, — объясняет Екатерина Лемех. — Если вверху что-то обтягивающее, внизу должен быть оверсайз или "расслабленная" вещь: юбка макси, брюки палаццо, карго с большими карманами, массивная обувь. Белая майка, льняной пиджак прямого силуэта на размер больше, шорты из денима, белые кеды или сандалии на платформе — лучшее базовое сочетание сезона".Все цвета радугиНеоновый, оранжевый, лавандовый, красный, розовый, небесно-голубой, желтый, лазурный, мятный — все эти цвета замечены на подиумах мира. Обувь, одежда, аксессуары и макияж тоже могут быть ярких отенков. Главное — соответствующее настроение.

