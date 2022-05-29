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Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами - РИА Новости, 29.05.2022
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Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами
Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами - РИА Новости, 29.05.2022
Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами
Жители Мелитополя выстроились в очереди для получения сим-карт российских операторов связи.
2022-05-29T20:51
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мелитополь
украина
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Ранее в СМИ со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова сообщили о переходе Запорожской и Херсонской областей на российский телефонный код "+7". По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.
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353
60
353
60
Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами
Жители Мелитополя выстроились в очереди для получения сим-карт российских операторов связи. Ранее в СМИ со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова сообщили о переходе Запорожской и Херсонской областей на российский телефонный код "+7". По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.
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видео, мелитополь, украина, видео
Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами
Жители Мелитополя выстроились в очереди для получения сим-карт российских операторов связи.
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20:51 29.05.2022
 

Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами

Читать ria.ru в
Жители Мелитополя выстроились в очереди для получения сим-карт российских операторов связи.
Ранее в СМИ со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова сообщили о переходе Запорожской и Херсонской областей на российский телефонный код "+7". По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.
 
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