https://ria.ru/20220529/melitopol-1791605090.html

Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами

Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами - РИА Новости, 29.05.2022

Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами

Жители Мелитополя выстроились в очереди для получения сим-карт российских операторов связи.

2022-05-29T20:51

2022-05-29T20:51

2022-05-29T20:51

видео

мелитополь

украина

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Ранее в СМИ со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова сообщили о переходе Запорожской и Херсонской областей на российский телефонный код "+7". По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.

мелитополь

украина

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картами Жители Мелитополя выстроились в очереди для получения сим-карт российских операторов связи. Ранее в СМИ со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова сообщили о переходе Запорожской и Херсонской областей на российский телефонный код "+7". По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов. 2022-05-29T20:51 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, мелитополь, украина, видео