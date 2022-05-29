https://ria.ru/20220529/marsh-1791577189.html

В Иерусалиме стартовал марш с флагами

В Иерусалиме стартовал марш с флагами - РИА Новости, 29.05.2022

В Иерусалиме стартовал марш с флагами

Марш с флагами стартовал в Иерусалиме, он проходит по традиционному маршруту; акция началась около 16.00 по местному времени, две группы участников - мужская и... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T17:36

2022-05-29T17:36

2022-05-29T17:36

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иерусалим

израиль

красный полумесяц

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ИЕРУСАЛИМ/ГАЗА, 29 мая – РИА Новости. Марш с флагами стартовал в Иерусалиме, он проходит по традиционному маршруту; акция началась около 16.00 по местному времени, две группы участников - мужская и женская - пройдут через Старый город и ближе к 18.00 встретятся у Стены Плача.По словам официального представителя полиции Израиля Михаэля Зингермана, в обеспечении правопорядка на марше задействованы более двух тысяч полицейских.Утром в воскресенье депутат кнессета от партии "Ционут ха-Датит" Итамар Бен-Гвир вместе с другими евреями поднялся на Храмовую гору в сопровождении полиции. По ее данным, за сегодня Храмовую гору посетили порядка 2,6 тысячи человек. Как пишут израильские СМИ, после молитвы в мечети Аль-Акса забаррикадировалась группа арабов, кидавших камни, петарды и другие предметы в полицейских и евреев. Также столкновения произошли в Старом городе.Как сообщил Красный Полумесяц, 15 человек пострадали в воскресенье в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме, четверо пострадавших попали в больницу.В прошлом году подобное шествие проводилось 10 мая, в отмечаемый в Израиле День Иерусалима, который знаменует распространение израильского суверенитета на Восточную часть города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день шествие не удалось завершить из-за массовых беспорядков и серьезной эскалации напряженности, которая вылилась в крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа.

https://ria.ru/20220529/gaz-1791555556.html

иерусалим

израиль

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иерусалим, израиль, красный полумесяц