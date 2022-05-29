https://ria.ru/20220529/marsh-1791577189.html
В Иерусалиме стартовал марш с флагами
В Иерусалиме стартовал марш с флагами - РИА Новости, 29.05.2022
В Иерусалиме стартовал марш с флагами
Марш с флагами стартовал в Иерусалиме, он проходит по традиционному маршруту; акция началась около 16.00 по местному времени, две группы участников - мужская и... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:36
2022-05-29T17:36
2022-05-29T17:36
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израиль
красный полумесяц
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ИЕРУСАЛИМ/ГАЗА, 29 мая – РИА Новости. Марш с флагами стартовал в Иерусалиме, он проходит по традиционному маршруту; акция началась около 16.00 по местному времени, две группы участников - мужская и женская - пройдут через Старый город и ближе к 18.00 встретятся у Стены Плача.По словам официального представителя полиции Израиля Михаэля Зингермана, в обеспечении правопорядка на марше задействованы более двух тысяч полицейских.Утром в воскресенье депутат кнессета от партии "Ционут ха-Датит" Итамар Бен-Гвир вместе с другими евреями поднялся на Храмовую гору в сопровождении полиции. По ее данным, за сегодня Храмовую гору посетили порядка 2,6 тысячи человек. Как пишут израильские СМИ, после молитвы в мечети Аль-Акса забаррикадировалась группа арабов, кидавших камни, петарды и другие предметы в полицейских и евреев. Также столкновения произошли в Старом городе.Как сообщил Красный Полумесяц, 15 человек пострадали в воскресенье в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме, четверо пострадавших попали в больницу.В прошлом году подобное шествие проводилось 10 мая, в отмечаемый в Израиле День Иерусалима, который знаменует распространение израильского суверенитета на Восточную часть города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день шествие не удалось завершить из-за массовых беспорядков и серьезной эскалации напряженности, которая вылилась в крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа.
https://ria.ru/20220529/gaz-1791555556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, израиль, красный полумесяц
В Иерусалиме стартовал марш с флагами
Марш с флагами стартовал в Иерусалиме, в обеспечении правопорядка задействована полиция
ИЕРУСАЛИМ/ГАЗА, 29 мая – РИА Новости. Марш с флагами стартовал в Иерусалиме, он проходит по традиционному маршруту; акция началась около 16.00 по местному времени, две группы участников - мужская и женская - пройдут через Старый город и ближе к 18.00 встретятся у Стены Плача.
По словам официального представителя полиции Израиля
Михаэля Зингермана, в обеспечении правопорядка на марше задействованы более двух тысяч полицейских.
Утром в воскресенье депутат кнессета от партии "Ционут ха-Датит" Итамар Бен-Гвир вместе с другими евреями поднялся на Храмовую гору в сопровождении полиции. По ее данным, за сегодня Храмовую гору посетили порядка 2,6 тысячи человек. Как пишут израильские СМИ, после молитвы в мечети Аль-Акса забаррикадировалась группа арабов, кидавших камни, петарды и другие предметы в полицейских и евреев. Также столкновения произошли в Старом городе.
Как сообщил Красный Полумесяц
, 15 человек пострадали в воскресенье в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме
, четверо пострадавших попали в больницу.
В прошлом году подобное шествие проводилось 10 мая, в отмечаемый в Израиле День Иерусалима, который знаменует распространение израильского суверенитета на Восточную часть города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день шествие не удалось завершить из-за массовых беспорядков и серьезной эскалации напряженности, которая вылилась в крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа.