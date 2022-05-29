https://ria.ru/20220529/lugansk-1791626942.html
Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России
Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России - РИА Новости, 30.05.2022
Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России
Жители Северодонецка рассказали РИА Новости, что были рады и не могли поверить, что в город зашли силы РФ и Луганской народной республики. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-29T23:57
2022-05-29T23:57
2022-05-30T00:21
в мире
иван филипоненко
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777945532_342:0:3072:1536_1920x0_80_0_0_ba314b1580ed0392c5e38ef4384be6bb.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая — РИА Новости. Жители Северодонецка рассказали РИА Новости, что были рады и не могли поверить, что в город зашли силы РФ и Луганской народной республики.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке в Донбассе и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках города Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли."Все рады. Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и России. — Прим. ред.), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди", — рассказала РИА Новости жительница города Марина.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
https://ria.ru/20220524/donbass-1790342899.html
россия
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777945532_565:0:2890:1744_1920x0_80_0_0_25208556eb0b05abb5a14da537e95e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван филипоненко, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс
23:57 29.05.2022 (обновлено: 00:21 30.05.2022)
Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России
Северодончане рассказали о встрече военных ЛНР и России: "не верили, что пришли наши люди"