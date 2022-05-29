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Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России - РИА Новости, 30.05.2022
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Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России
Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России - РИА Новости, 30.05.2022
Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России
Жители Северодонецка рассказали РИА Новости, что были рады и не могли поверить, что в город зашли силы РФ и Луганской народной республики. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-29T23:57
2022-05-30T00:21
в мире
иван филипоненко
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая — РИА Новости. Жители Северодонецка рассказали РИА Новости, что были рады и не могли поверить, что в город зашли силы РФ и Луганской народной республики.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке в Донбассе и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках города Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли."Все рады. Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и России. — Прим. ред.), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди", — рассказала РИА Новости жительница города Марина.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
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луганская народная республика
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в мире, иван филипоненко, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс
23:57 29.05.2022 (обновлено: 00:21 30.05.2022)
 
Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России

Северодончане рассказали о встрече военных ЛНР и России: "не верили, что пришли наши люди"

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий народной милиции ЛНР. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая — РИА Новости. Жители Северодонецка рассказали РИА Новости, что были рады и не могли поверить, что в город зашли силы РФ и Луганской народной республики.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке в Донбассе и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках города Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли.
"Все рады. Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и России. — Прим. ред.), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди", — рассказала РИА Новости жительница города Марина.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
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