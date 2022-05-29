https://ria.ru/20220529/lnr-1791512006.html

ВСУ за сутки потеряли 32 человека личного состава, заявили в ЛНР

ВСУ за сутки потеряли 32 человека личного состава, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2022

ВСУ за сутки потеряли 32 человека личного состава, заявили в ЛНР

Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 32 человека личного состава и один танк, семеро... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T10:24

2022-05-29T10:24

2022-05-29T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донбасс

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790654752_382:0:2677:1291_1920x0_80_0_0_74aaeb3a84b5dbeff1716661c378f5d6.jpg

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 32 человека личного состава и один танк, семеро военнослужащих сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 32 человека личного состава, один танк, восемь бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что за сутки семь военнослужащих украинских войск сложили оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/lnr-1791414989.html

луганская народная республика

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф