https://ria.ru/20220529/lnr-1791512006.html
ВСУ за сутки потеряли 32 человека личного состава, заявили в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли 32 человека личного состава, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2022
ВСУ за сутки потеряли 32 человека личного состава, заявили в ЛНР
Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 32 человека личного состава и один танк, семеро... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T10:24
2022-05-29T10:24
2022-05-29T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донбасс
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 32 человека личного состава и один танк, семеро военнослужащих сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 32 человека личного состава, один танк, восемь бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что за сутки семь военнослужащих украинских войск сложили оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/lnr-1791414989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
ВСУ за сутки потеряли 32 человека личного состава, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки потеряли 32 человека личного состава