https://ria.ru/20220529/lenta-1791528538.html
300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье
300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2022
300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье
В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z. Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.
2022-05-29T12:28
2022-05-29T12:28
2022-05-29T12:29
видео
георгиевская ленточка
одинцово
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Акция была приурочена ко дню образования "Юнармии", которой в субботу исполнилось шесть лет.
одинцово
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье
В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z.
Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Акция была приурочена ко дню образования «Юнармии», которой 28 мая исполнилось шесть лет.
2022-05-29T12:28
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, георгиевская ленточка, одинцово, видео
300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье
В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z. Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.
2022-05-29T12:28
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PT0M23S
12:28 29.05.2022 (обновлено: 12:29 29.05.2022)
300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье
В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z. Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.