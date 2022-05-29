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300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2022
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300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье
300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2022
300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье
В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z. Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.
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видео
георгиевская ленточка
одинцово
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Акция была приурочена ко дню образования "Юнармии", которой в субботу исполнилось шесть лет.
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60
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300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье
В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z. Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Акция была приурочена ко дню образования «Юнармии», которой 28 мая исполнилось шесть лет.
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видео, георгиевская ленточка, одинцово, видео
300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье
В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z. Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.
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12:28 29.05.2022 (обновлено: 12:29 29.05.2022)
 

300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье

Читать ria.ru в
В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z. Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.
Акция была приурочена ко дню образования "Юнармии", которой в субботу исполнилось шесть лет.
 
ВидеоГеоргиевская ленточкаОдинцово
 
 
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