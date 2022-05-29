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300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье

300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье - РИА Новости, 29.05.2022

300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье

В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z. Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.

2022-05-29T12:28

2022-05-29T12:28

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видео

георгиевская ленточка

одинцово

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Акция была приурочена ко дню образования "Юнармии", которой в субботу исполнилось шесть лет.

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Подмосковье В подмосковном Одинцово развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире в форме символа Z. Длиной 300 и шириной 7,5 метров она передается из города в город "как символ России". Рядом расположили копию штурмового Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Акция была приурочена ко дню образования «Юнармии», которой 28 мая исполнилось шесть лет. 2022-05-29T12:28 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, георгиевская ленточка, одинцово, видео