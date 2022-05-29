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Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится ﻿ - РИА Новости, 29.05.2022
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Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится ﻿
Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится ﻿ - РИА Новости, 29.05.2022
Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится ﻿
Москва готова обсуждать с Западом безопасность в Европе, но на веру обещания принимать не получится, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:29
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва готова обсуждать с Западом безопасность в Европе, но на веру обещания принимать не получится, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."Если мы заинтересованы в справедливости на Земле, и чтобы то, под чем подписались все наши президенты в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, реализовывалось на практике, а именно, что безопасность должна быть только равной и неделимой и никто не должен укреплять свою безопасность за счет интересов других, то нужно, конечно же, разговаривать",- сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1".Однако, подчеркнул министр, после этих всех событий, "которые показали истинное намерение Запада по отношению к России", в Москве будут "разговаривать несколько с иных позиций"."И на веру обещания принимать уже не получится",- резюмировал глава МИД РФ.
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москва, россия, земля
22:29 29.05.2022
 
Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится ﻿

Глава МИД Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится ﻿

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва готова обсуждать с Западом безопасность в Европе, но на веру обещания принимать не получится, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если мы заинтересованы в справедливости на Земле, и чтобы то, под чем подписались все наши президенты в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, реализовывалось на практике, а именно, что безопасность должна быть только равной и неделимой и никто не должен укреплять свою безопасность за счет интересов других, то нужно, конечно же, разговаривать",- сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1".
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Однако, подчеркнул министр, после этих всех событий, "которые показали истинное намерение Запада по отношению к России", в Москве будут "разговаривать несколько с иных позиций".
"И на веру обещания принимать уже не получится",- резюмировал глава МИД РФ.
 
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