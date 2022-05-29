https://ria.ru/20220529/lavrov-1791619525.html

Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится ﻿

Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится ﻿ - РИА Новости, 29.05.2022

Лавров: на веру обещания от Европы по безопасности принимать не получится ﻿

Москва готова обсуждать с Западом безопасность в Европе, но на веру обещания принимать не получится, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:29

2022-05-29T22:29

2022-05-29T22:29

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва готова обсуждать с Западом безопасность в Европе, но на веру обещания принимать не получится, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."Если мы заинтересованы в справедливости на Земле, и чтобы то, под чем подписались все наши президенты в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, реализовывалось на практике, а именно, что безопасность должна быть только равной и неделимой и никто не должен укреплять свою безопасность за счет интересов других, то нужно, конечно же, разговаривать",- сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1".Однако, подчеркнул министр, после этих всех событий, "которые показали истинное намерение Запада по отношению к России", в Москве будут "разговаривать несколько с иных позиций"."И на веру обещания принимать уже не получится",- резюмировал глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html

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