https://ria.ru/20220529/lavrov-1791618551.html

Лавров: Запад был глух к призывам России по обязательствам Украины

Лавров: Запад был глух к призывам России по обязательствам Украины - РИА Новости, 29.05.2022

Лавров: Запад был глух к призывам России по обязательствам Украины

Запад долгие годы был глух к призывам России заставить Украину выполнять свои обязательства по международным конвенциям, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:21

2022-05-29T22:21

2022-05-29T22:21

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад долгие годы был глух к призывам России заставить Украину выполнять свои обязательства по международным конвенциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы долгие годы стучались в разные двери в Европе, США, призывая наших западных коллег заставить Украину выполнять свои обязательства, которые она на себя приняла, присоединившись к многочисленным европейским и международным конвенциям. Запад был глух к этому", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.По его словам, Западу также было безразлично то, что Украина публично отказалась выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, одобрившую минские договоренности, подписанные Францией и Германией."Долгие годы мы убеждали Запад, что не надо втягивать Украину в НАТО. Альянс и так пять раз приближался к российским границам вопреки всем обещаниям, которые нам давались, когда исчезал Советский Союз. Втягивать Украину в НАТО – это означало создавать прямую угрозу непосредственно на границе Российской Федерации", - добавил министр.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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