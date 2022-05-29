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Лавров: Запад был глух к призывам России по обязательствам Украины - РИА Новости, 29.05.2022
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Лавров: Запад был глух к призывам России по обязательствам Украины
Лавров: Запад был глух к призывам России по обязательствам Украины - РИА Новости, 29.05.2022
Лавров: Запад был глух к призывам России по обязательствам Украины
Запад долгие годы был глух к призывам России заставить Украину выполнять свои обязательства по международным конвенциям, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:21
2022-05-29T22:21
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад долгие годы был глух к призывам России заставить Украину выполнять свои обязательства по международным конвенциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы долгие годы стучались в разные двери в Европе, США, призывая наших западных коллег заставить Украину выполнять свои обязательства, которые она на себя приняла, присоединившись к многочисленным европейским и международным конвенциям. Запад был глух к этому", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.По его словам, Западу также было безразлично то, что Украина публично отказалась выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, одобрившую минские договоренности, подписанные Францией и Германией."Долгие годы мы убеждали Запад, что не надо втягивать Украину в НАТО. Альянс и так пять раз приближался к российским границам вопреки всем обещаниям, которые нам давались, когда исчезал Советский Союз. Втягивать Украину в НАТО – это означало создавать прямую угрозу непосредственно на границе Российской Федерации", - добавил министр.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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в мире, украина, европа, сша, нато, оон
22:21 29.05.2022
 
Лавров: Запад был глух к призывам России по обязательствам Украины

Лавров: Запад был глух к призывам России по обязательствам Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад долгие годы был глух к призывам России заставить Украину выполнять свои обязательства по международным конвенциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы долгие годы стучались в разные двери в Европе, США, призывая наших западных коллег заставить Украину выполнять свои обязательства, которые она на себя приняла, присоединившись к многочисленным европейским и международным конвенциям. Запад был глух к этому", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
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По его словам, Западу также было безразлично то, что Украина публично отказалась выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, одобрившую минские договоренности, подписанные Францией и Германией.
"Долгие годы мы убеждали Запад, что не надо втягивать Украину в НАТО. Альянс и так пять раз приближался к российским границам вопреки всем обещаниям, которые нам давались, когда исчезал Советский Союз. Втягивать Украину в НАТО – это означало создавать прямую угрозу непосредственно на границе Российской Федерации", - добавил министр.
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