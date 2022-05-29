Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/lavrov-1791617921.html
Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании
Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании - РИА Новости, 29.05.2022
Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании
Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:16
2022-05-29T22:16
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику - главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никому не навязываемся. Если кто-то хочет с нами общаться, президент Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече",- сказал Лавров в интервью телеканалу TF1."Если Макрон обратится к президенту Путину с предложением об общении, я вам гарантированно отвечаю: эта просьба будет, конечно же, поддержана",- подчеркнул Лавров.Он добавил, что "все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику". "Если за этой лексикой стоит желание решить проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в сфере европейской безопасности, всегда будем готовы к разговору. У Макрона давние доверительные отношения с Путиным. Если он предложит такой контакт, предложение будет принято",- заключил Лавров.
https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html
https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз
22:16 29.05.2022
 
Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании

Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику - главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никому не навязываемся. Если кто-то хочет с нами общаться, президент Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече",- сказал Лавров в интервью телеканалу TF1.
Люди гуляют в Гринвичском парке в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 08:00
Русофобия привела Британию к массовой бедности
"Если Макрон обратится к президенту Путину с предложением об общении, я вам гарантированно отвечаю: эта просьба будет, конечно же, поддержана",- подчеркнул Лавров.
Он добавил, что "все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику". "Если за этой лексикой стоит желание решить проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в сфере европейской безопасности, всегда будем готовы к разговору. У Макрона давние доверительные отношения с Путиным. Если он предложит такой контакт, предложение будет принято",- заключил Лавров.
Литиево-карбонатный завод в Уюни, Боливия - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 08:00
Литиевый парадокс России: кто нам мешает, тот нам поможет
 
РоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала