https://ria.ru/20220529/lavrov-1791617921.html

Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании

Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании - РИА Новости, 29.05.2022

Лавров: Путин готов обсуждать Украину с заинтересованными в урегулировании

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:16

2022-05-29T22:16

2022-05-29T22:16

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евросоюз

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику - главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никому не навязываемся. Если кто-то хочет с нами общаться, президент Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече",- сказал Лавров в интервью телеканалу TF1."Если Макрон обратится к президенту Путину с предложением об общении, я вам гарантированно отвечаю: эта просьба будет, конечно же, поддержана",- подчеркнул Лавров.Он добавил, что "все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику". "Если за этой лексикой стоит желание решить проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в сфере европейской безопасности, всегда будем готовы к разговору. У Макрона давние доверительные отношения с Путиным. Если он предложит такой контакт, предложение будет принято",- заключил Лавров.

https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html

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