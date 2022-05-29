https://ria.ru/20220529/landyshi-1791494882.html

Кинолог предупредил об опасности ландышей для собак

Кинолог предупредил об опасности ландышей для собак - РИА Новости, 29.05.2022

Кинолог предупредил об опасности ландышей для собак

Собаководы должны быть особенно бдительны в сезон ландышей и не поддаваться на соблазн нарвать этих цветов и поставить букет у себя дома, так как они ядовиты... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T03:24

2022-05-29T03:24

2022-05-29T03:58

общество

владимир голубев

собаки

российская кинологическая федерация (ркф)

москва

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Собаководы должны быть особенно бдительны в сезон ландышей и не поддаваться на соблазн нарвать этих цветов и поставить букет у себя дома, так как они ядовиты для собак и могут нанести серьезный вред питомцу, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.По его словам, нежность и благоухание ландышей создают обманчивое впечатление – на самом деле это одни из самых опасных и ядовитых растений. Если собака полакомится ягодами ландыша, которые обычно созревают в июне, у неё может возникнуть рвота, сильнейшая диарея, тяжелые аритмии, потеря равновесия и даже судороги, отметил кинолог. Ландыш содержит сердечный гликозид, если съесть много ягод этого растения, то повышенная доза этого вещества может привести к летальному исходу.Он подчеркнул, что ядовиты не только ягоды, но вообще все части растения и даже вода, в которой стояли сорванные ландыши. Если питомец выпьет ее, у него может начаться рвота, понос, возможны судороги и даже остановка сердца."Лучший способ любоваться этими цветами — издалека. Внимательно следите за собакой и в чаще леса, чтобы она случайно не полакомилась этими цветами на природе", — отметил Голубев.Он призвал внимательно относиться и к срезанным пионам, каллам, ирисам, нарциссам, подснежникам, люпинам, тюльпанам, лилиям, гипсофилам, хризантемам, делфиниумам, наперстянкам, гиацинтам и сирени. Как эти цветы, так и вода, в которой они стояли, также могут навредить питомцу.Если же хозяин видел, как собака съела ядовитое для нее растение, или же просто заметил, что у пса учащенное дыхание, рвоту, диарею, угнетенное и сонное состояние, то ему необходимо как можно скорее принять меры и отвезти питомца к ветеринарному врачу.При отравлении необходимо как можно скорее удалить яды из организма животного. Кожу, шерсть и слизистые нужно промыть большим количеством воды. Если животное съело растение, необходимо вызвать рвоту. Для этого, подойдет 1,5% раствор перекиси водорода или 3% раствор, который необходимо развести наполовину водой, уточнил кинолог. Маленькой собаке достаточно одной чайной ложки, средней две-три ложки, а крупной собаке на каждые пять килограммов веса по одной чайной ложке. После этого необходимо дать обильное питье и абсорбент, а затем немедленно обратиться в ветеринарную клинику за помощью."Внимательно изучайте растения, которые вы приносите домой. Также для безопасности вашего питомца обучите его командам "нельзя" и "отдай", чтобы в случае, если он съест цветы, вы могли быстро среагировать. Если вы все-таки принесли срезанные цветы домой, убедитесь, что они стоят в недоступном для питомца месте, например, поставьте их на балкон или лоджию", — добавил Голубев.

https://ria.ru/20220515/otravlenie-1788616108.html

https://ria.ru/20220508/zhizn-1787456001.html

https://ria.ru/20220501/sobaka-1786409632.html

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общество, владимир голубев, собаки, российская кинологическая федерация (ркф), москва