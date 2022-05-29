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В России за сутки госпитализировали 1001 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2022
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Распространение коронавируса
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В России за сутки госпитализировали 1001 заболевшего COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1001 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1001 заболевшего COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 1001 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:12
2022-05-29T11:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1001 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 001 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,5%", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 71 регионе страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в восьми субъектах. Ситуация осталась без изменений в шести регионах РФ.В России за сутки выявлено 4 188 случаев COVID-19, скончались 85 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 4 188 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 85 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России выздоровели 4411 человека после COVID-19, это на 24,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 4411 человек, или на 24,5% меньше в сравнении с 28 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:12 29.05.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1001 заболевшего COVID-19

В России за сутки выявили 4188 новых случаев COVID-19, умерли 85 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи
Работники скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1001 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 29 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 001 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,5%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 71 регионе страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в восьми субъектах. Ситуация осталась без изменений в шести регионах РФ.
В России за сутки выявлено 4 188 случаев COVID-19, скончались 85 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Выявлено 4 188 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 85 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России выздоровели 4411 человека после COVID-19, это на 24,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровели за сутки 4411 человек, или на 24,5% меньше в сравнении с 28 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
 
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