https://ria.ru/20220529/konflikt-1791495273.html

Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации на Украине

Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 29.05.2022

Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп выразил опасения, что конфликт на Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T03:40

2022-05-29T03:40

2022-05-29T03:40

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

дмитрий медведев

джордж буш (младший)

украина

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп выразил опасения, что конфликт на Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным уничтожением этой страны, гибелью миллионов людей и Третьей мировой войной, по его мнению, все усилия должны сейчас быть направлены на переговоры.США и страны Запада с начала российской спецоперации на Украине оказывают ей военную помощь и ввели против РФ несколько пакетов санкций. В мае президент США Джо Байден подписал закон об ассигновании 40 миллиардов долларов на военное, экономическое и гуманитарное содействие Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что имеющийся у России арсенал вооружений "охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую, мы такой ситуации не допустим".По мнению Трампа, Украина сейчас "уничтожается", а причина этого — "глупость того, что мы говорим и делаем".Экс-президент США заявил, что Украину "взрывают на кусочки", а такого количества погибших в конфликте "никто из нас никогда не видел". "Это ужас, и у вас не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол (переговоров)", — добавил Трамп, отметив, что альтернативой этому станет то, что "вы закончите тем, что там ничего не будет".По его мнению, Китай наблюдает за происходящим на Украине, и увиденное удерживает его от нападения на Тайвань. Экс-президент США утверждает, что у него были беседы с лидерами Китая и России, которых он якобы предостерегал от агрессивных действий. "Я сказал, что мы очень сильно по вам ударим, если вы это сделаете. Оба мне ответили: "Что, в самом деле?". Я не уверен, что они мне поверили, но отчасти мне поверили. Они не должны были верить полностью. Если они поверили на 5%, этого было достаточно", — заявил Трамп.Он поставил себе в заслугу то, что стал единственным президентом США в XXI веке, при котором Россия не вступала в вооруженные конфликты, тогда как при Джордже Буше-младшем "они потеряли Грузию", при Бараке Обаме – Крым, а при Джо Байдене "они потеряли все".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/ugroza-1791495141.html

https://ria.ru/20220529/neft-1791494723.html

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в мире, джо байден, дмитрий медведев, джордж буш (младший), украина, россия, сша, вашингтон, дональд трамп