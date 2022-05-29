Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/konflikt-1791495273.html
Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации на Украине
Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп выразил опасения, что конфликт на Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T03:40
2022-05-29T03:40
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
дмитрий медведев
джордж буш (младший)
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп выразил опасения, что конфликт на Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным уничтожением этой страны, гибелью миллионов людей и Третьей мировой войной, по его мнению, все усилия должны сейчас быть направлены на переговоры.США и страны Запада с начала российской спецоперации на Украине оказывают ей военную помощь и ввели против РФ несколько пакетов санкций. В мае президент США Джо Байден подписал закон об ассигновании 40 миллиардов долларов на военное, экономическое и гуманитарное содействие Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что имеющийся у России арсенал вооружений "охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую, мы такой ситуации не допустим".По мнению Трампа, Украина сейчас "уничтожается", а причина этого — "глупость того, что мы говорим и делаем".Экс-президент США заявил, что Украину "взрывают на кусочки", а такого количества погибших в конфликте "никто из нас никогда не видел". "Это ужас, и у вас не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол (переговоров)", — добавил Трамп, отметив, что альтернативой этому станет то, что "вы закончите тем, что там ничего не будет".По его мнению, Китай наблюдает за происходящим на Украине, и увиденное удерживает его от нападения на Тайвань. Экс-президент США утверждает, что у него были беседы с лидерами Китая и России, которых он якобы предостерегал от агрессивных действий. "Я сказал, что мы очень сильно по вам ударим, если вы это сделаете. Оба мне ответили: "Что, в самом деле?". Я не уверен, что они мне поверили, но отчасти мне поверили. Они не должны были верить полностью. Если они поверили на 5%, этого было достаточно", — заявил Трамп.Он поставил себе в заслугу то, что стал единственным президентом США в XXI веке, при котором Россия не вступала в вооруженные конфликты, тогда как при Джордже Буше-младшем "они потеряли Грузию", при Бараке Обаме – Крым, а при Джо Байдене "они потеряли все".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/ugroza-1791495141.html
https://ria.ru/20220529/neft-1791494723.html
украина
россия
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5df7b4441111fbe0c8c1a3cffc659c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, дмитрий медведев, джордж буш (младший), украина, россия, сша, вашингтон, дональд трамп
03:40 29.05.2022
 
Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации на Украине

Трамп: конфликт на Украине из-за нынешней риторики может завершиться Третьей мировой

© AP Photo / Joe MaioranaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Joe Maiorana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп выразил опасения, что конфликт на Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным уничтожением этой страны, гибелью миллионов людей и Третьей мировой войной, по его мнению, все усилия должны сейчас быть направлены на переговоры.
США и страны Запада с начала российской спецоперации на Украине оказывают ей военную помощь и ввели против РФ несколько пакетов санкций. В мае президент США Джо Байден подписал закон об ассигновании 40 миллиардов долларов на военное, экономическое и гуманитарное содействие Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что имеющийся у России арсенал вооружений "охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую, мы такой ситуации не допустим".
По мнению Трампа, Украина сейчас "уничтожается", а причина этого — "глупость того, что мы говорим и делаем".
"Вы закончите миллионами (потерянных) жизней. Вы можете даже закончить Третьей мировой войной. Кстати, вы можете закончить Третьей мировой войной из-за глупости того, что мы говорим, что мы делаем", — сказал он, выступая на митинге в штате Вайоминг.
Экс-президент США заявил, что Украину "взрывают на кусочки", а такого количества погибших в конфликте "никто из нас никогда не видел". "Это ужас, и у вас не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол (переговоров)", — добавил Трамп, отметив, что альтернативой этому станет то, что "вы закончите тем, что там ничего не будет".
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
03:38
Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией
По его мнению, Китай наблюдает за происходящим на Украине, и увиденное удерживает его от нападения на Тайвань. Экс-президент США утверждает, что у него были беседы с лидерами Китая и России, которых он якобы предостерегал от агрессивных действий. "Я сказал, что мы очень сильно по вам ударим, если вы это сделаете. Оба мне ответили: "Что, в самом деле?". Я не уверен, что они мне поверили, но отчасти мне поверили. Они не должны были верить полностью. Если они поверили на 5%, этого было достаточно", — заявил Трамп.
Он поставил себе в заслугу то, что стал единственным президентом США в XXI веке, при котором Россия не вступала в вооруженные конфликты, тогда как при Джордже Буше-младшем "они потеряли Грузию", при Бараке Обаме – Крым, а при Джо Байдене "они потеряли все".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
03:20
Трамп заявил об укреплении рубля до "исторического максимума"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденДмитрий МедведевДжордж Буш (младший)УкраинаРоссияСШАВашингтонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала