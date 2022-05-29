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Мумия, хвост русалки, фламенко: как закрылся Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 29.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220529/kinofestival-1791518730.html
Мумия, хвост русалки, фламенко: как закрылся Каннский кинофестиваль
Мумия, хвост русалки, фламенко: как закрылся Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 29.05.2022
Мумия, хвост русалки, фламенко: как закрылся Каннский кинофестиваль
На Лазурном берегу завершился 75-й Каннский кинофестиваль. Фильм Кирила Серебренникова про Петра Чайковского не удостоился наград. Главный приз получила картина РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:33
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фото
культура
каннский кинофестиваль
педро альмодовар
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. На Лазурном берегу завершился 75-й Каннский кинофестиваль. Фильм Кирила Серебренникова про Петра Чайковского не удостоился наград. Главный приз получила картина из Швеции, также жюри отметило Клер Дени, братьев Дарденн, Ежи Сколимовского. На красной дорожке закрытия блистала Диана Крюгер, удивляла Энди Макдауэлл, а Росси де Пальма устроила перформанс. О том, как это было, — в материале. РИА Новости.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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фото, фото, каннский кинофестиваль, педро альмодовар, энди макдауэлл, хелен миррен, софи лорен, кино и сериалы, знаменитости
13:33 29.05.2022 (обновлено: 13:34 29.05.2022)
 

Мумия, хвост русалки, фламенко: как закрылся Каннский кинофестиваль

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. На Лазурном берегу завершился 75-й Каннский кинофестиваль. Фильм Кирила Серебренникова про Петра Чайковского не удостоился наград. Главный приз получила картина из Швеции, также жюри отметило Клер Дени, братьев Дарденн, Ежи Сколимовского. На красной дорожке закрытия блистала Диана Крюгер, удивляла Энди Макдауэлл, а Росси де Пальма устроила перформанс. О том, как это было, — в материале. РИА Новости.
© AFP 2022 / Loic Venance

Фильм шведа Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получил главную награду фестиваля.

"Треугольник печали" рассказывает про группу богачей и капитана (Вуди Харрельсон), яхта которых потерпела крушение. Они оказываются на необитаемом острове, где начинается перераздел на "высший" и "низший" классы, ведь ловить рыбу и готовить умеет только уборщица.

Сатирическая картина выйдет в российский прокат, дата релиза уточняется.

Шведский режиссер Рубен Эстлунд во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
1 из 10

Фильм шведа Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получил главную награду фестиваля.

"Треугольник печали" рассказывает про группу богачей и капитана (Вуди Харрельсон), яхта которых потерпела крушение. Они оказываются на необитаемом острове, где начинается перераздел на "высший" и "низший" классы, ведь ловить рыбу и готовить умеет только уборщица.

Сатирическая картина выйдет в российский прокат, дата релиза уточняется.

© AFP 2022 / Loic Venance
© AFP 2022 / Christophe Simon

Член жюри Ребекка Холл за время киносмотра сменила множество нарядов — от Chanel и Armani до Prada и Gucci.

На официальную церемонию закрытия она выбрала строгий образ от Dior. Британская актриса блистала в смелом декольте, а уравновешивала образ длинная струящаяся юбка.

Актриса Ребекка Холл во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
2 из 10

Член жюри Ребекка Холл за время киносмотра сменила множество нарядов — от Chanel и Armani до Prada и Gucci.

На официальную церемонию закрытия она выбрала строгий образ от Dior. Британская актриса блистала в смелом декольте, а уравновешивала образ длинная струящаяся юбка.

© AFP 2022 / Christophe Simon
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

Шведская актриса Нуми Рапас облачилась в темно-синее бархатное платье от Moschino. Рукава-фонарики, изящный силуэт, длинный подол создали образ "темной принцессы" из мультфильма.

На пресс-конференции артистка призналась, что, став членом жюри, приобрела уникальный опыт.

"Теперь я совершенно иначе смотрю на фильмы, на то, как они сделаны, — сказала Рапас. — Спасибо всем, кто делает кино и всем любителям кино".

Актриса Нуми Рапас во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
3 из 10

Шведская актриса Нуми Рапас облачилась в темно-синее бархатное платье от Moschino. Рукава-фонарики, изящный силуэт, длинный подол создали образ "темной принцессы" из мультфильма.

На пресс-конференции артистка призналась, что, став членом жюри, приобрела уникальный опыт.

"Теперь я совершенно иначе смотрю на фильмы, на то, как они сделаны, — сказала Рапас. — Спасибо всем, кто делает кино и всем любителям кино".

© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira
© AFP 2022 / Valery Hache

А индийская артистка Дипика Падуконе на завершающей фестиваль красной дорожке не стала изменять своим корням. В наряде от Abu Jani Sandeep Khosla, напоминающем сари, она была похожа на белоснежного лебедя.

Струящийся подол, жемчужные лиф и боа приковывали всеобщие взгляды.

Индийская актриса Дипика Падуконе на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
4 из 10

А индийская артистка Дипика Падуконе на завершающей фестиваль красной дорожке не стала изменять своим корням. В наряде от Abu Jani Sandeep Khosla, напоминающем сари, она была похожа на белоснежного лебедя.

Струящийся подол, жемчужные лиф и боа приковывали всеобщие взгляды.

© AFP 2022 / Valery Hache
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук (известный в России, прежде всего, по фильмам "Олдбой" и "Служанка"), получил награду за лучшую режиссуру. И это не первый его каннский приз.

Триллер "Решение уйти" — о том, как детектив расследует смерть мужчины высоко в горах. Улики указывают на вдову погибшего. Герой пытается разгадать ее тайну и влюбляется в подозреваемую.

Картину покажут в российском прокате, дату премьеры назовут позже.

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
5 из 10

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук (известный в России, прежде всего, по фильмам "Олдбой" и "Служанка"), получил награду за лучшую режиссуру. И это не первый его каннский приз.

Триллер "Решение уйти" — о том, как детектив расследует смерть мужчины высоко в горах. Улики указывают на вдову погибшего. Герой пытается разгадать ее тайну и влюбляется в подозреваемую.

Картину покажут в российском прокате, дату премьеры назовут позже.

© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

Испанская актриса и когда-то танцовщица, подруга Педро Альмодовара Росси де Пальма в этом году возглавляла жюри Caméra d’or (награды за лучший дебют). Она привлекла к себе внимание образом от Imane Ayissi.

Артистка явно вдохновлялась фламенко. Это было заметно по позам, которые она принимала перед фотографами, и по игривым рюшам с бахромой, декорировавшими наряд.

Актриса Росси Де Пальма во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
6 из 10

Испанская актриса и когда-то танцовщица, подруга Педро Альмодовара Росси де Пальма в этом году возглавляла жюри Caméra d’or (награды за лучший дебют). Она привлекла к себе внимание образом от Imane Ayissi.

Артистка явно вдохновлялась фламенко. Это было заметно по позам, которые она принимала перед фотографами, и по игривым рюшам с бахромой, декорировавшими наряд.

© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira
© AP Photo / Petros Giannakouris

Итальянскую модель и актрису румынского происхождения Магдалину Генеа часто сравнивают с Софи Лорен. И она подчеркивает это сходство.

На церемонию закрытия звезда выбрала темно-коричневое облегающее платье, корсаж которого украшали стразы и пайетки. Нескучным образ сделали рискованные вырезы на бедрах.

Выглядело смело, хотя с некоторых ракурсов напоминало запеленутую мумию.

Итальянская модель Мадалина Генеа на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
7 из 10

Итальянскую модель и актрису румынского происхождения Магдалину Генеа часто сравнивают с Софи Лорен. И она подчеркивает это сходство.

На церемонию закрытия звезда выбрала темно-коричневое облегающее платье, корсаж которого украшали стразы и пайетки. Нескучным образ сделали рискованные вырезы на бедрах.

Выглядело смело, хотя с некоторых ракурсов напоминало запеленутую мумию.

© AP Photo / Petros Giannakouris
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

Ярче всех блистала на ковровой дорожке немецкая актриса Диана Крюгер. Сверкающие босоножки — от Mach & Mach, блестящее платье — от Ami.

Причем наряд оказался с сюрпризом: сзади на нем был массивный бант, переходящий в длинный шлейф. Подниматься по лестнице Дворца фестивалей актрисе было явно не очень удобно, но зато выглядело это невероятно красиво.

"Оттенял" артистку ее партнер Норман Ридус. Кажется, они стали самой эффектной парой церемонии.

Актриса Диана Крюгер иактер Норман Ридус во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
8 из 10

Ярче всех блистала на ковровой дорожке немецкая актриса Диана Крюгер. Сверкающие босоножки — от Mach & Mach, блестящее платье — от Ami.

Причем наряд оказался с сюрпризом: сзади на нем был массивный бант, переходящий в длинный шлейф. Подниматься по лестнице Дворца фестивалей актрисе было явно не очень удобно, но зато выглядело это невероятно красиво.

"Оттенял" артистку ее партнер Норман Ридус. Кажется, они стали самой эффектной парой церемонии.

© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

Актриса Аджа Наоми Кинг, звестная по роли Микаэллы Пратт в сериале "Как избежать наказания за убийство", явно решила притвориться Русалочкой.

Юбка нежно-розового платья от Armani Prive была прямой отсылкой к хвосту наяды, а корсетный лиф, украшенный стразами, намакал на чешую или, как минимум, корсаж Ариэль.

Все бы ничего, только в свете вспышек фотографов ткань юбки напоминала занавески из органзы, "удешевляя" образ.

Актриса Аджа Наоми Кинг во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
9 из 10

Актриса Аджа Наоми Кинг, звестная по роли Микаэллы Пратт в сериале "Как избежать наказания за убийство", явно решила притвориться Русалочкой.

Юбка нежно-розового платья от Armani Prive была прямой отсылкой к хвосту наяды, а корсетный лиф, украшенный стразами, намакал на чешую или, как минимум, корсаж Ариэль.

Все бы ничего, только в свете вспышек фотографов ткань юбки напоминала занавески из органзы, "удешевляя" образ.

© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

Американская актриса Энди Макдауэлл все свои выходы на красную ковровую дорожку Канн превратила в настоящий перформанс.

До закрытия она успела станцевать с Хелен Миррен перед Дворцом фестивалей, а на финальной церемонии поразила всех своим образом.

И если к зеленому платью можно придраться (оно выглядело местами мятым, а форма лифа не слишком подходила актрисе), то макияж удался.

Видимо, Макдауэлл вдохновлялась сериалом "Эйфория": ярко-зеленые сверкающие кристаллы на нижних веках артистки выглядели очень необычно, а, главное, в тренде.

Актриса Энди Макдауэлл во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
10 из 10

Американская актриса Энди Макдауэлл все свои выходы на красную ковровую дорожку Канн превратила в настоящий перформанс.

До закрытия она успела станцевать с Хелен Миррен перед Дворцом фестивалей, а на финальной церемонии поразила всех своим образом.

И если к зеленому платью можно придраться (оно выглядело местами мятым, а форма лифа не слишком подходила актрисе), то макияж удался.

Видимо, Макдауэлл вдохновлялась сериалом "Эйфория": ярко-зеленые сверкающие кристаллы на нижних веках артистки выглядели очень необычно, а, главное, в тренде.

© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira
 
КультураФотоКаннский кинофестивальПедро АльмодоварЭнди МакдауэллХелен МирренСофи ЛоренКино и сериалыЗнаменитости
 
 
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