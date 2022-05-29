Мумия, хвост русалки, фламенко: как закрылся Каннский кинофестиваль
Фильм шведа Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получил главную награду фестиваля.
"Треугольник печали" рассказывает про группу богачей и капитана (Вуди Харрельсон), яхта которых потерпела крушение. Они оказываются на необитаемом острове, где начинается перераздел на "высший" и "низший" классы, ведь ловить рыбу и готовить умеет только уборщица.
Сатирическая картина выйдет в российский прокат, дата релиза уточняется.
Фильм шведа Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получил главную награду фестиваля.
"Треугольник печали" рассказывает про группу богачей и капитана (Вуди Харрельсон), яхта которых потерпела крушение. Они оказываются на необитаемом острове, где начинается перераздел на "высший" и "низший" классы, ведь ловить рыбу и готовить умеет только уборщица.
Сатирическая картина выйдет в российский прокат, дата релиза уточняется.
Член жюри Ребекка Холл за время киносмотра сменила множество нарядов — от Chanel и Armani до Prada и Gucci.
На официальную церемонию закрытия она выбрала строгий образ от Dior. Британская актриса блистала в смелом декольте, а уравновешивала образ длинная струящаяся юбка.
Член жюри Ребекка Холл за время киносмотра сменила множество нарядов — от Chanel и Armani до Prada и Gucci.
На официальную церемонию закрытия она выбрала строгий образ от Dior. Британская актриса блистала в смелом декольте, а уравновешивала образ длинная струящаяся юбка.
Шведская актриса Нуми Рапас облачилась в темно-синее бархатное платье от Moschino. Рукава-фонарики, изящный силуэт, длинный подол создали образ "темной принцессы" из мультфильма.
На пресс-конференции артистка призналась, что, став членом жюри, приобрела уникальный опыт.
"Теперь я совершенно иначе смотрю на фильмы, на то, как они сделаны, — сказала Рапас. — Спасибо всем, кто делает кино и всем любителям кино".
Шведская актриса Нуми Рапас облачилась в темно-синее бархатное платье от Moschino. Рукава-фонарики, изящный силуэт, длинный подол создали образ "темной принцессы" из мультфильма.
На пресс-конференции артистка призналась, что, став членом жюри, приобрела уникальный опыт.
"Теперь я совершенно иначе смотрю на фильмы, на то, как они сделаны, — сказала Рапас. — Спасибо всем, кто делает кино и всем любителям кино".
А индийская артистка Дипика Падуконе на завершающей фестиваль красной дорожке не стала изменять своим корням. В наряде от Abu Jani Sandeep Khosla, напоминающем сари, она была похожа на белоснежного лебедя.
Струящийся подол, жемчужные лиф и боа приковывали всеобщие взгляды.
А индийская артистка Дипика Падуконе на завершающей фестиваль красной дорожке не стала изменять своим корням. В наряде от Abu Jani Sandeep Khosla, напоминающем сари, она была похожа на белоснежного лебедя.
Струящийся подол, жемчужные лиф и боа приковывали всеобщие взгляды.
Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук (известный в России, прежде всего, по фильмам "Олдбой" и "Служанка"), получил награду за лучшую режиссуру. И это не первый его каннский приз.
Триллер "Решение уйти" — о том, как детектив расследует смерть мужчины высоко в горах. Улики указывают на вдову погибшего. Герой пытается разгадать ее тайну и влюбляется в подозреваемую.
Картину покажут в российском прокате, дату премьеры назовут позже.
Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук (известный в России, прежде всего, по фильмам "Олдбой" и "Служанка"), получил награду за лучшую режиссуру. И это не первый его каннский приз.
Триллер "Решение уйти" — о том, как детектив расследует смерть мужчины высоко в горах. Улики указывают на вдову погибшего. Герой пытается разгадать ее тайну и влюбляется в подозреваемую.
Картину покажут в российском прокате, дату премьеры назовут позже.
Испанская актриса и когда-то танцовщица, подруга Педро Альмодовара Росси де Пальма в этом году возглавляла жюри Caméra d’or (награды за лучший дебют). Она привлекла к себе внимание образом от Imane Ayissi.
Артистка явно вдохновлялась фламенко. Это было заметно по позам, которые она принимала перед фотографами, и по игривым рюшам с бахромой, декорировавшими наряд.
Испанская актриса и когда-то танцовщица, подруга Педро Альмодовара Росси де Пальма в этом году возглавляла жюри Caméra d’or (награды за лучший дебют). Она привлекла к себе внимание образом от Imane Ayissi.
Артистка явно вдохновлялась фламенко. Это было заметно по позам, которые она принимала перед фотографами, и по игривым рюшам с бахромой, декорировавшими наряд.
Итальянскую модель и актрису румынского происхождения Магдалину Генеа часто сравнивают с Софи Лорен. И она подчеркивает это сходство.
На церемонию закрытия звезда выбрала темно-коричневое облегающее платье, корсаж которого украшали стразы и пайетки. Нескучным образ сделали рискованные вырезы на бедрах.
Выглядело смело, хотя с некоторых ракурсов напоминало запеленутую мумию.
Итальянскую модель и актрису румынского происхождения Магдалину Генеа часто сравнивают с Софи Лорен. И она подчеркивает это сходство.
На церемонию закрытия звезда выбрала темно-коричневое облегающее платье, корсаж которого украшали стразы и пайетки. Нескучным образ сделали рискованные вырезы на бедрах.
Выглядело смело, хотя с некоторых ракурсов напоминало запеленутую мумию.
Ярче всех блистала на ковровой дорожке немецкая актриса Диана Крюгер. Сверкающие босоножки — от Mach & Mach, блестящее платье — от Ami.
Причем наряд оказался с сюрпризом: сзади на нем был массивный бант, переходящий в длинный шлейф. Подниматься по лестнице Дворца фестивалей актрисе было явно не очень удобно, но зато выглядело это невероятно красиво.
"Оттенял" артистку ее партнер Норман Ридус. Кажется, они стали самой эффектной парой церемонии.
Ярче всех блистала на ковровой дорожке немецкая актриса Диана Крюгер. Сверкающие босоножки — от Mach & Mach, блестящее платье — от Ami.
Причем наряд оказался с сюрпризом: сзади на нем был массивный бант, переходящий в длинный шлейф. Подниматься по лестнице Дворца фестивалей актрисе было явно не очень удобно, но зато выглядело это невероятно красиво.
"Оттенял" артистку ее партнер Норман Ридус. Кажется, они стали самой эффектной парой церемонии.
Актриса Аджа Наоми Кинг, звестная по роли Микаэллы Пратт в сериале "Как избежать наказания за убийство", явно решила притвориться Русалочкой.
Юбка нежно-розового платья от Armani Prive была прямой отсылкой к хвосту наяды, а корсетный лиф, украшенный стразами, намакал на чешую или, как минимум, корсаж Ариэль.
Все бы ничего, только в свете вспышек фотографов ткань юбки напоминала занавески из органзы, "удешевляя" образ.
Актриса Аджа Наоми Кинг, звестная по роли Микаэллы Пратт в сериале "Как избежать наказания за убийство", явно решила притвориться Русалочкой.
Юбка нежно-розового платья от Armani Prive была прямой отсылкой к хвосту наяды, а корсетный лиф, украшенный стразами, намакал на чешую или, как минимум, корсаж Ариэль.
Все бы ничего, только в свете вспышек фотографов ткань юбки напоминала занавески из органзы, "удешевляя" образ.
Американская актриса Энди Макдауэлл все свои выходы на красную ковровую дорожку Канн превратила в настоящий перформанс.
До закрытия она успела станцевать с Хелен Миррен перед Дворцом фестивалей, а на финальной церемонии поразила всех своим образом.
И если к зеленому платью можно придраться (оно выглядело местами мятым, а форма лифа не слишком подходила актрисе), то макияж удался.
Видимо, Макдауэлл вдохновлялась сериалом "Эйфория": ярко-зеленые сверкающие кристаллы на нижних веках артистки выглядели очень необычно, а, главное, в тренде.
Американская актриса Энди Макдауэлл все свои выходы на красную ковровую дорожку Канн превратила в настоящий перформанс.
До закрытия она успела станцевать с Хелен Миррен перед Дворцом фестивалей, а на финальной церемонии поразила всех своим образом.
И если к зеленому платью можно придраться (оно выглядело местами мятым, а форма лифа не слишком подходила актрисе), то макияж удался.
Видимо, Макдауэлл вдохновлялась сериалом "Эйфория": ярко-зеленые сверкающие кристаллы на нижних веках артистки выглядели очень необычно, а, главное, в тренде.