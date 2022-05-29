Мумия, хвост русалки, фламенко: как закрылся Каннский кинофестиваль

Член жюри Ребекка Холл за время киносмотра сменила множество нарядов — от Chanel и Armani до Prada и Gucci.

На официальную церемонию закрытия она выбрала строгий образ от Dior. Британская актриса блистала в смелом декольте, а уравновешивала образ длинная струящаяся юбка.