https://ria.ru/20220529/khimiya-1791518568.html

Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником

Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником - РИА Новости, 29.05.2022

Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:05

2022-05-29T11:05

2022-05-29T11:05

россия

общество

правительство рф

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596665653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_354107c26ce8f84e7e321489680ed4e7.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что химический комплекс занимает особое место в национальной экономике, сообщается на сайте ведомства."Химический комплекс занимает особое место в национальной экономике. От его эффективной и четкой работы зависит обеспечение всех отраслей промышленности современными и технологичными материалами", - говорится в сообщении.Премьер отметил, что праздник учрежден в знак глубокого уважения к людям, которые трудятся на химических предприятиях и заводах, в научных учреждениях и институтах. Их деятельность заслуживает искренних слов благодарности, добавил он.Мишустин подчеркнул, что сегодня отрасль успешно решает масштабные задачи по инновационному развитию, демонстрирует устойчивый рост. Он отметил, что работники отрасли уделяют внимание модернизации и реконструкции предприятий, реализуете крупные инвестиционные проекты, вводите новые производственные мощности."Профессионализм, ответственный подход к делу, энергия и целеустремленность будут и впредь помогать вам в работе, служить во благо России и ее граждан", - говорится в сообщении.Мишустин пожелал работникам и ветеранам химической промышленности, а также их близким новых успехов и достижений, здоровья, мира и благополучия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220529/khimik-1786792002.html

https://ria.ru/20220323/tekhnopark-1779592249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, правительство рф, михаил мишустин