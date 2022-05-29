https://ria.ru/20220529/khimiya-1791518568.html
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником - РИА Новости, 29.05.2022
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:05
2022-05-29T11:05
2022-05-29T11:05
россия
общество
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что химический комплекс занимает особое место в национальной экономике, сообщается на сайте ведомства."Химический комплекс занимает особое место в национальной экономике. От его эффективной и четкой работы зависит обеспечение всех отраслей промышленности современными и технологичными материалами", - говорится в сообщении.Премьер отметил, что праздник учрежден в знак глубокого уважения к людям, которые трудятся на химических предприятиях и заводах, в научных учреждениях и институтах. Их деятельность заслуживает искренних слов благодарности, добавил он.Мишустин подчеркнул, что сегодня отрасль успешно решает масштабные задачи по инновационному развитию, демонстрирует устойчивый рост. Он отметил, что работники отрасли уделяют внимание модернизации и реконструкции предприятий, реализуете крупные инвестиционные проекты, вводите новые производственные мощности."Профессионализм, ответственный подход к делу, энергия и целеустремленность будут и впредь помогать вам в работе, служить во благо России и ее граждан", - говорится в сообщении.Мишустин пожелал работникам и ветеранам химической промышленности, а также их близким новых успехов и достижений, здоровья, мира и благополучия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220529/khimik-1786792002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, правительство рф, михаил мишустин
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Мишустин поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил
работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что химический комплекс занимает особое место в национальной экономике, сообщается на сайте ведомства.
"Химический комплекс занимает особое место в национальной экономике. От его эффективной и четкой работы зависит обеспечение всех отраслей промышленности современными и технологичными материалами", - говорится в сообщении.
Премьер отметил, что праздник учрежден в знак глубокого уважения к людям, которые трудятся на химических предприятиях и заводах, в научных учреждениях и институтах. Их деятельность заслуживает искренних слов благодарности, добавил он.
Мишустин подчеркнул, что сегодня отрасль успешно решает масштабные задачи по инновационному развитию, демонстрирует устойчивый рост. Он отметил, что работники отрасли уделяют внимание модернизации и реконструкции предприятий, реализуете крупные инвестиционные проекты, вводите новые производственные мощности.
"Профессионализм, ответственный подход к делу, энергия и целеустремленность будут и впредь помогать вам в работе, служить во благо России
и ее граждан", - говорится в сообщении.
Мишустин пожелал работникам и ветеранам химической промышленности, а также их близким новых успехов и достижений, здоровья, мира и благополучия.