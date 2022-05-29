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Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником - РИА Новости, 29.05.2022
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Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником - РИА Новости, 29.05.2022
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:05
2022-05-29T11:05
россия
общество
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что химический комплекс занимает особое место в национальной экономике, сообщается на сайте ведомства."Химический комплекс занимает особое место в национальной экономике. От его эффективной и четкой работы зависит обеспечение всех отраслей промышленности современными и технологичными материалами", - говорится в сообщении.Премьер отметил, что праздник учрежден в знак глубокого уважения к людям, которые трудятся на химических предприятиях и заводах, в научных учреждениях и институтах. Их деятельность заслуживает искренних слов благодарности, добавил он.Мишустин подчеркнул, что сегодня отрасль успешно решает масштабные задачи по инновационному развитию, демонстрирует устойчивый рост. Он отметил, что работники отрасли уделяют внимание модернизации и реконструкции предприятий, реализуете крупные инвестиционные проекты, вводите новые производственные мощности."Профессионализм, ответственный подход к делу, энергия и целеустремленность будут и впредь помогать вам в работе, служить во благо России и ее граждан", - говорится в сообщении.Мишустин пожелал работникам и ветеранам химической промышленности, а также их близким новых успехов и достижений, здоровья, мира и благополучия.
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россия, общество, правительство рф, михаил мишустин
11:05 29.05.2022
 
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником

Мишустин поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником

© РИА Новости / Евгений КозыревСотрудница в физико-химической лаборатории
Сотрудница в физико-химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Евгений Козырев
Сотрудница в физико-химической лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что химический комплекс занимает особое место в национальной экономике, сообщается на сайте ведомства.
"Химический комплекс занимает особое место в национальной экономике. От его эффективной и четкой работы зависит обеспечение всех отраслей промышленности современными и технологичными материалами", - говорится в сообщении.
Работа в химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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Премьер отметил, что праздник учрежден в знак глубокого уважения к людям, которые трудятся на химических предприятиях и заводах, в научных учреждениях и институтах. Их деятельность заслуживает искренних слов благодарности, добавил он.
Мишустин подчеркнул, что сегодня отрасль успешно решает масштабные задачи по инновационному развитию, демонстрирует устойчивый рост. Он отметил, что работники отрасли уделяют внимание модернизации и реконструкции предприятий, реализуете крупные инвестиционные проекты, вводите новые производственные мощности.
"Профессионализм, ответственный подход к делу, энергия и целеустремленность будут и впредь помогать вам в работе, служить во благо России и ее граждан", - говорится в сообщении.
Мишустин пожелал работникам и ветеранам химической промышленности, а также их близким новых успехов и достижений, здоровья, мира и благополучия.
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