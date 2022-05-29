https://ria.ru/20220529/kadyrov-1791604185.html

Кадыров призвал европейских лидеров усадить Зеленского за стол переговоров

Кадыров призвал европейских лидеров усадить Зеленского за стол переговоров - РИА Новости, 29.05.2022

Кадыров призвал европейских лидеров усадить Зеленского за стол переговоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам европейских государств с призывом усадить Владимира Зеленского за стол переговоров с РФ. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:41

2022-05-29T20:41

2022-05-29T22:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

здоровье - общество

россия

донбасс

владимир зеленский

рамзан кадыров

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам европейских государств с призывом усадить Владимира Зеленского за стол переговоров с РФ.Данное обращение Кадырова выложено в воскресенье вечером в его Telegram-канале."Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, покончить с нацизмом в своей стране... и подписать все предложения, которые выдвигает Россия", - предупредил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html

россия

донбасс

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Евгения Нефедова

владимир путин, здоровье - общество, россия, донбасс, владимир зеленский, рамзан кадыров