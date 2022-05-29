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Кадыров призвал европейских лидеров усадить Зеленского за стол переговоров - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/kadyrov-1791604185.html
Кадыров призвал европейских лидеров усадить Зеленского за стол переговоров
Кадыров призвал европейских лидеров усадить Зеленского за стол переговоров - РИА Новости, 29.05.2022
Кадыров призвал европейских лидеров усадить Зеленского за стол переговоров
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам европейских государств с призывом усадить Владимира Зеленского за стол переговоров с РФ. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T20:41
2022-05-29T22:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
здоровье - общество
россия
донбасс
владимир зеленский
рамзан кадыров
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам европейских государств с призывом усадить Владимира Зеленского за стол переговоров с РФ.Данное обращение Кадырова выложено в воскресенье вечером в его Telegram-канале."Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, покончить с нацизмом в своей стране... и подписать все предложения, которые выдвигает Россия", - предупредил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
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владимир путин, здоровье - общество, россия, донбасс, владимир зеленский, рамзан кадыров
20:41 29.05.2022 (обновлено: 22:00 29.05.2022)
 
Кадыров призвал европейских лидеров усадить Зеленского за стол переговоров

Кадыров: Зеленскому нужно покончить с нацизмом в своей стране

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам европейских государств с призывом усадить Владимира Зеленского за стол переговоров с РФ.
Данное обращение Кадырова выложено в воскресенье вечером в его Telegram-канале.
"Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, покончить с нацизмом в своей стране... и подписать все предложения, которые выдвигает Россия", - предупредил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 17:48
WP: западные наемники бегут с Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияДонбассВладимир ЗеленскийРамзан Кадыров
 
 
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