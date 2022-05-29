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Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса — со змеей. Происхождение имен
Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса — со змеей. Происхождение имен - РИА Новости, 30.05.2022
Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса — со змеей. Происхождение имен
Популярные имена, которые сейчас дают детям - не только традиционные Александр и Мария, но и Марк, Лев, Арсений, Савелий, Ева, Мия. Как опредедить, какие имена - древнеславянские по происхождению, а какие пришли из других языков? Какая буква - признак, что имя пришло из греческого? И что связывает имя Малыша из “Карлсона” с именем “Святополк” ?
2022-05-29T12:00
2022-05-29T12:00
2022-05-30T08:08
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Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса - со змеей. Происхождение имен
Популярные имена, которые сейчас дают детям - не только традиционные Александр и Мария, но и Марк, Лев, Арсений, Савелий, Ева, Мия. Как опредедить, какие имена - древнеславянские по происхождению, а какие пришли из других языков? Какая буква - признак, что имя пришло из греческого? И что связывает имя Малыша из “Карлсона” с именем “Святополк” ?
audio/mpeg
Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса - со змеей. Происхождение имен
Популярные имена, которые сейчас дают детям - не только традиционные Александр и Мария, но и Марк, Лев, Арсений, Савелий, Ева, Мия. Как опредедить, какие имена - древнеславянские по происхождению, а какие пришли из других языков? Какая буква - признак, что имя пришло из греческого? И что связывает имя Малыша из “Карлсона” с именем “Святополк” ?
audio/mpeg
О том, из каких языков чаще всего заимствовали имена, и как Василиса связана с чудовищем из “Гарри Поттера” - рассказывает автор телеграм-канала “Этимология каждый день” Игорь Осмоловский.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Эпизод подготовила и озвучила: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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подкаст, аудио
12:00 29.05.2022 (обновлено: 08:08 30.05.2022)
Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса — со змеей. Происхождение имен
Популярные имена, которые сейчас дают детям - не только традиционные Александр и Мария, но и Марк, Лев, Арсений, Савелий, Ева, Мия. Как опредедить, какие имена - древнеславянские по происхождению, а какие пришли из других языков? Какая буква - признак, что имя пришло из греческого? И что связывает имя Малыша из “Карлсона” с именем “Святополк” ?