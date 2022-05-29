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Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса — со змеей. Происхождение имен

Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса — со змеей. Происхождение имен - РИА Новости, 30.05.2022

Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса — со змеей. Происхождение имен

Популярные имена, которые сейчас дают детям - не только традиционные Александр и Мария, но и Марк, Лев, Арсений, Савелий, Ева, Мия. Как опредедить, какие имена - древнеславянские по происхождению, а какие пришли из других языков? Какая буква - признак, что имя пришло из греческого? И что связывает имя Малыша из “Карлсона” с именем “Святополк” ?

2022-05-29T12:00

2022-05-29T12:00

2022-05-30T08:08

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Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса - со змеей. Происхождение имен Популярные имена, которые сейчас дают детям - не только традиционные Александр и Мария, но и Марк, Лев, Арсений, Савелий, Ева, Мия. Как опредедить, какие имена - древнеславянские по происхождению, а какие пришли из других языков? Какая буква - признак, что имя пришло из греческого? И что связывает имя Малыша из “Карлсона” с именем “Святополк” ? audio/mpeg

Как Федор связан с Тюдорами, а Василиса - со змеей. Происхождение имен Популярные имена, которые сейчас дают детям - не только традиционные Александр и Мария, но и Марк, Лев, Арсений, Савелий, Ева, Мия. Как опредедить, какие имена - древнеславянские по происхождению, а какие пришли из других языков? Какая буква - признак, что имя пришло из греческого? И что связывает имя Малыша из “Карлсона” с именем “Святополк” ? audio/mpeg

О том, из каких языков чаще всего заимствовали имена, и как Василиса связана с чудовищем из “Гарри Поттера” - рассказывает автор телеграм-канала “Этимология каждый день” Игорь Осмоловский.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Эпизод подготовила и озвучила: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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