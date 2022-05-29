https://ria.ru/20220529/goroskop-1791246732.html
Названы знаки зодиака, представителям которых везет в любви
Названы знаки зодиака, представителям которых везет в любви - РИА Новости, 29.05.2022
Названы знаки зодиака, представителям которых везет в любви
Астролог рассказал, представителям каких знаков зодиака особенно везет в любви, пишет Times of India. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T06:15
2022-05-29T06:15
2022-05-29T06:15
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Астролог рассказал, представителям каких знаков зодиака особенно везет в любви, пишет Times of India.Раки очень чувствительные натуры и ставят любовь превыше всего. Свидания просто так им не интересны. Они ищут любовь всей своей жизни, и им везет — часто вторую половинку они находят еще в молодости. У Львов бывают трудности в поиске, но в конце концов они все равно встречают того, кто примет их такими, какие они есть. Львы верные, страстные и добрые. Они ждут того же от возлюбленных, и получают желаемое, что делает их безмерно счастливыми. Девы очень разборчивы, когда ищут походящего партнера. Впрочем, их способность видеть людей насквозь облегчает им поиск любви. У Рыб чистые сердце и душа. Они видят красоту во всем, дорожат всеми отношениями в своей жизни и никогда ни о чем не жалеют. Именно это делает их такими особенными. Всем нравится быть рядом с ними, ведь они излучают тепло. И именно поэтому Рыбы так удачливы в любви.
https://ria.ru/20220417/goroskop-1783628725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, гороскоп, астрология
Названы знаки зодиака, представителям которых везет в любви
Астролог назвал знаки зодиака, представителям которых везет в любви
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Астролог рассказал, представителям каких знаков зодиака особенно везет в любви, пишет
Times of India.
Раки очень чувствительные натуры и ставят любовь превыше всего. Свидания просто так им не интересны. Они ищут любовь всей своей жизни, и им везет — часто вторую половинку они находят еще в молодости.
У Львов бывают трудности в поиске, но в конце концов они все равно встречают того, кто примет их такими, какие они есть. Львы верные, страстные и добрые. Они ждут того же от возлюбленных, и получают желаемое, что делает их безмерно счастливыми.
Девы очень разборчивы, когда ищут походящего партнера. Впрочем, их способность видеть людей насквозь облегчает им поиск любви.
У Рыб чистые сердце и душа. Они видят красоту во всем, дорожат всеми отношениями в своей жизни и никогда ни о чем не жалеют. Именно это делает их такими особенными. Всем нравится быть рядом с ними, ведь они излучают тепло. И именно поэтому Рыбы так удачливы в любви.