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Названы знаки зодиака, представителям которых везет в любви - РИА Новости, 29.05.2022
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Культура
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Названы знаки зодиака, представителям которых везет в любви
Названы знаки зодиака, представителям которых везет в любви - РИА Новости, 29.05.2022
Названы знаки зодиака, представителям которых везет в любви
Астролог рассказал, представителям каких знаков зодиака особенно везет в любви, пишет Times of India. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T06:15
2022-05-29T06:15
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Астролог рассказал, представителям каких знаков зодиака особенно везет в любви, пишет Times of India.Раки очень чувствительные натуры и ставят любовь превыше всего. Свидания просто так им не интересны. Они ищут любовь всей своей жизни, и им везет — часто вторую половинку они находят еще в молодости. У Львов бывают трудности в поиске, но в конце концов они все равно встречают того, кто примет их такими, какие они есть. Львы верные, страстные и добрые. Они ждут того же от возлюбленных, и получают желаемое, что делает их безмерно счастливыми. Девы очень разборчивы, когда ищут походящего партнера. Впрочем, их способность видеть людей насквозь облегчает им поиск любви. У Рыб чистые сердце и душа. Они видят красоту во всем, дорожат всеми отношениями в своей жизни и никогда ни о чем не жалеют. Именно это делает их такими особенными. Всем нравится быть рядом с ними, ведь они излучают тепло. И именно поэтому Рыбы так удачливы в любви.
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп, астрология
06:15 29.05.2022
 
Названы знаки зодиака, представителям которых везет в любви

Астролог назвал знаки зодиака, представителям которых везет в любви

CC0 / Martijn Adegeest / Силуэт сердца
Силуэт сердца - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
CC0 / Martijn Adegeest /
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Астролог рассказал, представителям каких знаков зодиака особенно везет в любви, пишет Times of India.
Раки очень чувствительные натуры и ставят любовь превыше всего. Свидания просто так им не интересны. Они ищут любовь всей своей жизни, и им везет — часто вторую половинку они находят еще в молодости.
У Львов бывают трудности в поиске, но в конце концов они все равно встречают того, кто примет их такими, какие они есть. Львы верные, страстные и добрые. Они ждут того же от возлюбленных, и получают желаемое, что делает их безмерно счастливыми.
Девы очень разборчивы, когда ищут походящего партнера. Впрочем, их способность видеть людей насквозь облегчает им поиск любви.
У Рыб чистые сердце и душа. Они видят красоту во всем, дорожат всеми отношениями в своей жизни и никогда ни о чем не жалеют. Именно это делает их такими особенными. Всем нравится быть рядом с ними, ведь они излучают тепло. И именно поэтому Рыбы так удачливы в любви.
Девушка с собакой - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 06:32Культура
Названы знаки зодиака, представители которых больше всех любят собак
 
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