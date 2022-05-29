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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 29.05.2022
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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 29.05.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 44,1 миллиона кубометров на 29 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T09:58
2022-05-29T09:58
экономика
украина
луганская народная республика
европа
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 44,1 миллиона кубометров на 29 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 44,1 миллиона кубометров на 29 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
украина
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экономика, украина, луганская народная республика, европа, газпром, санкции в отношении россии
09:58 29.05.2022
 
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 44,1 миллиона кубов на 29 мая

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота сотрудников компании АО "Газпром газораспределение"
Работа сотрудников компании АО Газпром газораспределение - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа сотрудников компании АО "Газпром газораспределение" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 44,1 миллиона кубометров на 29 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 44,1 миллиона кубометров на 29 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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ЭкономикаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЕвропаГазпромСанкции в отношении России
 
 
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