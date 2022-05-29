https://ria.ru/20220529/gadzhety-1790895823.html

Смартфоны под санкциями. Сколько будут стоить гаджеты в России

Смартфоны под санкциями. Сколько будут стоить гаджеты в России - РИА Новости, 29.05.2022

Смартфоны под санкциями. Сколько будут стоить гаджеты в России

Несмотря на укрепление рубля, телефоны и ноутбуки не дешевеют. На маркетплейсах все чаще продаются подержанные отремонтированные устройства, растет спрос на... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T08:00

2022-05-29T08:00

2022-05-29T08:02

экономика

технологии

михаил мишустин

россия

китай

пекин

apple

samsung group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790821378_0:112:3315:1977_1920x0_80_0_0_e5399c3a8bccc95273d62c33eb3f5304.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Несмотря на укрепление рубля, телефоны и ноутбуки не дешевеют. На маркетплейсах все чаще продаются подержанные отремонтированные устройства, растет спрос на кнопочные аппараты, а китайские производители теснят конкурентов. Правда, есть в продаже и новые айфоны: в основном на сером рынке. Какие смартфоны будут популярны в 2022-м и как изменятся цены, выясняло РИА Новости.Затишье после буриВ апреле продажи упали — по разным оценкам, на 30-50%. Данных по маю пока нет, но зарубежные эксперты уверяют: рынок гаджетов вряд ли скоро вернется к росту. Отечественные аналитические центры тоже настроены скептически. Согласно отчету холдинга GS Group, в первом квартале импорт снизился на 14% в годовом выражении.Изменилась и структура закупок. Год назад 40% импорта составляли бюджетные смартфоны, столько же — устройства среднего уровня, 20% — флагманские. Сейчас — 20/60/20. То есть сократился, как ни странно, нижний сегмент. Эксперты GS Group связывают это с уходом из России Samsung и ZTE, у которых было много недорогих моделей. А также со сменой стратегии Xiaomi — бренд перешел в среднюю ценовую категорию.Россияне стали чаще покупать телефоны в пределах 10-30 тысяч рублей. Тут продажи выросли на 20%.Больше половины розничного рынка теперь занимают бренды из КНР. Это было ожидаемо: важнейшие игроки — корейская Samsung и американская Apple — прекратили поставки. Хотя запасов сертифицированной в России продукции хватит еще на два месяца.По сводным данным рейтингов, наибольшим спросом пользуются китайские и корейские гаджеты. Первое место — у Xiaomi Redmi 9A. Смартфоны Apple идут ниже: iPhone 11 — на четвертом месте, а iPhone 13 — и вовсе на восьмом. Лидеры среди производителей — Samsung, Xiaomi, Realme. При этом Apple опустилась на одну позицию — на четвертую строчку.Мониторинг РИА Новости показал: средняя стоимость смартфона в середине мая оставалась на уровне прошлого года — около 25 тысяч рублей. Однако Samsung Galaxy и айфоны подорожали в полтора раза.На этом фоне растет вторичный рынок. На платформах бесплатных объявлений "ВКонтакте", "Юла" и "Авито" оборот подержанных гаджетов увеличился на 10-15%. А восстановленные телефоны все чаще можно увидеть на крупных площадках-агрегаторах.Разумеется, одна из причин падения спроса — инфляция. Но есть и другие факторы. Так, в марте люди закупились смартфонами впрок на распродажах, что потом вызвало закономерное затишье. Кроме того, раньше дорогие модели часто брали в кредит, с которым стало сложнее.Из-за укрепления рубля картина может измениться. Сейчас продаются телефоны, приобретенные по высокому валютному курсу в феврале-марте — и цена на отдельные позиции просто пугает. Следующие партии гаджетов должны быть дешевле.И все же многие по традиции запасаются "вариантами на черный день" — как это было с гречкой в ковидный локдаун. Стремительно выросли поставки классических сотовых телефонов — на 43%.Китайское молчаниеПанике на рынке некоторым образом способствуют производители из КНР. Российские ретейлеры предупреждают: ассортимент китайских моделей скоро сократится. Хотя Пекин не присоединился к антироссийским санкциям, Xiaomi и Lenovo якобы "радикально снизили поставки", утверждает Bloomberg.По данным анонимных источников в китайских СМИ, Huawei, Xiaomi и Honor и вовсе прекратили отгружать товар в Россию, не делая никаких заявлений. Доказать это невозможно. Производители игнорируют запросы журналистов, а китайская таможня еще с начала года перестала раскрывать информацию по экспорту смартфонов.Большинство технологических компаний КНР используют полупроводниковые чипы, изготовленные по американской технологии. Если они продолжат торговлю с Россией, есть риск попасть под вторичные санкции. Отсюда и отсутствие публичных комментариев. Тем более к этому призывают власти: пресс-секретарь Министерства торговли Китая Шу Цзюэтин просит "не поддаваться внешнему давлению и не делать неподобающих заявлений".Источник SouthChina Morning Post в китайской индустрии смартфонов рассказал: "Сейчас все хранят молчание. Во-первых, никто не хочет противостояния с нашим собственным правительством. Во-вторых, опасаются критики потребителей. И в-третьих, нельзя дать повод американцам для санкций".В этих условиях множатся слухи. Например, что гигант Huawei Technologies якобы уволил некоторых сотрудников в России. В компании это не подтвердили и не опровергли.В США же уверяют, что Китай ограничил экспорт техники в Россию: ноутбуков — на 40%, смартфонов — на 66%. По словам главы Минторга Джины Раймондо, это "признак осторожности Пекина в отношении нарушения торговых запретов". В КНР же опять промолчали.Но в любом случае полки в российских магазинах электроники не опустеют. Минпромторг опубликовал список категорий товаров, разрешенных к "параллельному импорту". Есть там и смартфоны. А премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене пошлины на ввоз устройств с криптографическими средствами — почти всей потребительской электроники.Опасный импортСерый импорт был всегда. Сейчас, понятно, его доля выросла. Например, сеть "М.Видео — Эльдорадо" 25 мая сообщила, что уже получает партии гаджетов производителей, прекративших поставки. Apple это пока не касается, но на российских маркетплейсах можно купить новый iPhone SE. Привозят из ОАЭ — с накруткой около 50%, которая едва перекрывает расходы на логистику. И делают деньги на объеме продаж. Впрочем, эксперты отмечают: спрос переоценили и наметилось снижение цен.Правда, покупать такие устройства рискованно: Apple может отследить их и заблокировать. Продавать тоже небезопасно: если у компании контракт с калифорнийским брендом, легко налететь на штрафы. В то же время опыт Ирана показывает: санкции Запада не мешают там торговать серыми айфонами и макбуками.Возникла и легкая надежда, что Samsung с Apple вернутся. Они подали заявки на разрешение продавать продукцию на территории ЕАЭС — куда входит Россия. Аналитики ожидают также активности от Huawei — их операционная система Harmony OS не связана с Google, значит устройства и магазин приложений россиянам точно не заблокируют. В условиях санкций независимость от транснациональных гигантов могла бы сыграть на руку китайскому производителю. Но насколько Huawei, уже попавшая под ограничения США из-за работы в Иране, готова рискнуть, — пока неясно. По последним сведениям, в компании не выходят на связь с российскими контрагентами.Отложенный спросОпрошенные РИА Новости специалисты уверены: рынок смартфонов и гаджетов вернется к росту. Вопрос только в сроках — увы, не факт, что это произойдет быстро. По оценкам международного финансового аналитика Андрея Плотникова, потребуется не менее года.Однако он обращает внимание на то, что нет дефицита. Отечественные магазины и физлица продолжают предлагать любые модели. И резкого подорожания не предвидится. "Например, цены на Apple в марте взлетели на 80%, но сейчас упали на 40% — и отсюда в ближайшее время никуда не денутся. Однако с этим брендом следует быть осторожным: на рынке много восстановленных смартфонов, в том числе и под видом новых", — уточнил эксперт.По мнению заместителя руководителя Федерального центра медиации Владимира Кузнецова, делать выводы преждевременно. "Данные разных ретейлеров отличаются. Например, с кнопочными телефонами: одни сети отмечают снижение, другие — рост, — говорит он. — Поставки таких устройств были и в прошлом году, и ранее, но тогда никто не придавал этому значения".Импорт из Китая, по данным собеседников РИА Новости, не прекращался. Но сократился. Причина: уменьшение спроса, которое можно считать временным. А вот Apple на четвертой строчке рейтинга — это весьма высокий показатель."Люди активно покупают айфоны, просто перешли на предыдущие модели", — объясняет Владимир Кузнецов. Тут стоимость практически на досанкционном уровне. Не сильно подорожали и "китайцы" — так, популярные модели Хiaomi поднялись в 1,3-1,4 раза, но это всего несколько тысяч рублей. По сравнению с ценой айфона не так уж много.

https://ria.ru/20220401/parallel-1781153235.html

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ермаков

экономика, технологии, михаил мишустин, россия, китай, пекин, apple, samsung group, huawei technologies, xiaomi inc