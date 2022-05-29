09:22 29.05.2022 (обновлено: 09:48 29.05.2022)
За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 255 человек
За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 255 человек, в том числе 13 детей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Более 250 человек, в том числе 13 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 8.00 28 мая до 8.00 29 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 255 человек, включая 13 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 37 589 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.