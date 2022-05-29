https://ria.ru/20220529/es-1791605780.html

В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России, сообщил источник

В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2022

В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России, сообщил источник

В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России в обмен на усилия по преодолению "продовольственного кризиса", сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:55

2022-05-29T20:55

2022-05-29T21:14

цены на нефть

эммануэль макрон

олаф шольц

владимир путин

россия

украина

черное море

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России в обмен на усилия по преодолению "продовольственного кризиса", сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."На данный момент вопрос отмены санкций в обмен на послабления в Черном море не поднимался на уровне 27 государств ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявили о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна, сообщил Елисейский дворец.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html

россия

украина

черное море

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цены на нефть, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, черное море, евросоюз, оон