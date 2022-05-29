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В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2022
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В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России, сообщил источник
В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2022
В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России, сообщил источник
В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России в обмен на усилия по преодолению "продовольственного кризиса", сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T20:55
2022-05-29T21:14
цены на нефть
эммануэль макрон
олаф шольц
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россия
украина
черное море
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России в обмен на усилия по преодолению "продовольственного кризиса", сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."На данный момент вопрос отмены санкций в обмен на послабления в Черном море не поднимался на уровне 27 государств ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявили о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна, сообщил Елисейский дворец.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html
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цены на нефть, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, черное море, евросоюз, оон
20:55 29.05.2022 (обновлено: 21:14 29.05.2022)
 
В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России, сообщил источник

Источник: в ЕС не обсуждают смягчение санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. В ЕС не обсуждают смягчение санкций против России в обмен на усилия по преодолению "продовольственного кризиса", сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"На данный момент вопрос отмены санкций в обмен на послабления в Черном море не поднимался на уровне 27 государств ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Русскоязычные эмигранты обязаны доказывать свою лояльность Западу
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявили о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна, сообщил Елисейский дворец.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Цены на нефтьЭммануэль МакронОлаф ШольцВладимир ПутинРоссияУкраинаЧерное мореЕвросоюзООН
 
 
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