https://ria.ru/20220529/egipet-1791560702.html

Египетские военные ликвидировали десять террористов

Египетские военные ликвидировали десять террористов - РИА Новости, 29.05.2022

Египетские военные ликвидировали десять террористов

Египетские военные в ходе продолжающейся широкомасштабной операции на севере Синайского полуострова уничтожили 10 членов одной из террористических группировок,... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T16:08

2022-05-29T16:08

2022-05-29T16:08

в мире

синайский полуостров

египет

суэцкий канал

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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Египетские военные в ходе продолжающейся широкомасштабной операции на севере Синайского полуострова уничтожили 10 членов одной из террористических группировок, заявила пресс-служба минобороны Египта.“Были уничтожены десять особо опасных членов террористической группировки, при них было обнаружено оружие и взрывчатка”, - говорится в заявлении оборонного ведомства.Седьмого мая к востоку от Суэцкого канала 11 египетских военнослужащих погибли, отражая атаку террористов. После этого египетская армия значительно увеличила число операций против базирующихся на севере Синая радикальных исламистов. Вслед за этими событиями египетские ВС заявили о ликвидации более 20 боевиков на Синайском полуострове. В ходе операции погибли пятеро военных.Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.

https://ria.ru/20220519/egipet-1789549135.html

https://ria.ru/20220512/egipet-1788064600.html

синайский полуостров

египет

суэцкий канал

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в мире, синайский полуостров, египет, суэцкий канал