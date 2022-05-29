Рейтинг@Mail.ru
Египетские военные ликвидировали десять террористов - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/egipet-1791560702.html
Египетские военные ликвидировали десять террористов
Египетские военные ликвидировали десять террористов - РИА Новости, 29.05.2022
Египетские военные ликвидировали десять террористов
Египетские военные в ходе продолжающейся широкомасштабной операции на севере Синайского полуострова уничтожили 10 членов одной из террористических группировок,... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T16:08
2022-05-29T16:08
в мире
синайский полуостров
египет
суэцкий канал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150509/36/1505093699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_630da404edfcd73f19c77409877585b5.jpg
КАИР, 29 мая - РИА Новости. Египетские военные в ходе продолжающейся широкомасштабной операции на севере Синайского полуострова уничтожили 10 членов одной из террористических группировок, заявила пресс-служба минобороны Египта.“Были уничтожены десять особо опасных членов террористической группировки, при них было обнаружено оружие и взрывчатка”, - говорится в заявлении оборонного ведомства.Седьмого мая к востоку от Суэцкого канала 11 египетских военнослужащих погибли, отражая атаку террористов. После этого египетская армия значительно увеличила число операций против базирующихся на севере Синая радикальных исламистов. Вслед за этими событиями египетские ВС заявили о ликвидации более 20 боевиков на Синайском полуострове. В ходе операции погибли пятеро военных.Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
https://ria.ru/20220519/egipet-1789549135.html
https://ria.ru/20220512/egipet-1788064600.html
синайский полуостров
египет
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150509/36/1505093699_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79bca88a78ae3284f8999fdb4d45e776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, синайский полуостров, египет, суэцкий канал
16:08 29.05.2022
 
Египетские военные ликвидировали десять террористов

Минобороны Египта: военные ликвидировали 10 террористов на севере Синайского полуострова

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Египта
Военнослужащий Египта - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Египта . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 29 мая - РИА Новости. Египетские военные в ходе продолжающейся широкомасштабной операции на севере Синайского полуострова уничтожили 10 членов одной из террористических группировок, заявила пресс-служба минобороны Египта.
“Были уничтожены десять особо опасных членов террористической группировки, при них было обнаружено оружие и взрывчатка”, - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Египетский полицейский - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 17:54
В Египте предотвратили теракт на севере Синайского полуострова
Седьмого мая к востоку от Суэцкого канала 11 египетских военнослужащих погибли, отражая атаку террористов. После этого египетская армия значительно увеличила число операций против базирующихся на севере Синая радикальных исламистов. Вслед за этими событиями египетские ВС заявили о ликвидации более 20 боевиков на Синайском полуострове. В ходе операции погибли пятеро военных.
Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
Район бухты Шаркс бей - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 12:15Туризм
Египет увеличит туроператорам субсидии за привезенных гостей
 
В миреСинайский полуостровЕгипетСуэцкий канал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала