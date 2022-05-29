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Украинские войска обстреляли Донецк и два окрестных поселка - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/donbass-1791565059.html
Украинские войска обстреляли Донецк и два окрестных поселка
Украинские войска обстреляли Донецк и два окрестных поселка - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и два окрестных поселка
Украинские войска в течение трех с половиной часов трижды обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, а также Озеряновку и Петровский... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T16:42
2022-05-29T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение трех с половиной часов трижды обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, а также Озеряновку и Петровский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.30 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 13.30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 15.05 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.Следующий обстрел Пантелеймоновки в представительстве зафиксировали в 15.45. По поселку выпустили еще восемь 122-миллиметровых снарядов.Петровский район Донецка подвергся очередному обстрелу в 16.00. По столице республики выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в ДНР.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/insinuatsii-1791484142.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район
16:42 29.05.2022 (обновлено: 16:43 29.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и два окрестных поселка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и два окрестных поселка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ДНР
Представитель СЦКК ДНР - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представитель СЦКК ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение трех с половиной часов трижды обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, а также Озеряновку и Петровский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.30 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 13.30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 15.05 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
Следующий обстрел Пантелеймоновки в представительстве зафиксировали в 15.45. По поселку выпустили еще восемь 122-миллиметровых снарядов.
Петровский район Донецка подвергся очередному обстрелу в 16.00. По столице республики выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в ДНР.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
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