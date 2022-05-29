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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска выпустили восемь мин по городу Первомайск в ЛНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T16:31
2022-05-29T16:31
2022-05-29T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь мин по городу Первомайск в ЛНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.00 (совпадает с московским) с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Первомайск с применением минометов (калибром) 120 мм, восемь мин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили восемь мин калибром 120 мм по Первомайску