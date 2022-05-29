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В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/donbass-1791551187.html
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 29.05.2022
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек
Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:08
2022-05-29T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
владимир путин
куйбышевский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Куйбышевский район Донецка... В результате обстрела по улице Куйбышева, дом 188 погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Куйбышевский район снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/insinuatsii-1791484142.html
украина
куйбышевский район
донецк (днр)
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в мире, украина, днр, владимир путин, куйбышевский район, донецк (днр)
15:08 29.05.2022 (обновлено: 15:32 29.05.2022)
 
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек

Представительство ДНР: в республике в результате обстрела ВСУ погиб человек

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Куйбышевский район Донецка... В результате обстрела по улице Куйбышева, дом 188 погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Куйбышевский район снарядами калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДНРВладимир ПутинКуйбышевский районДонецк (ДНР)
 
 
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