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Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Ясиноватую - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Ясиноватую
Украинские войска за 10 минут выпустили по шесть ракет из БМ-21 "Град" по Еленовке и Ясиноватой в Донецкой народной республике, а также снаряды калибром 122... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:04
2022-05-29T15:04
2022-05-29T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
донецк (днр)
россия
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по шесть ракет из БМ-21 "Град" по Еленовке и Ясиноватой в Донецкой народной республике, а также снаряды калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14.20 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм; 14.25 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град"... 14.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, ясиноватая, донецк (днр), россия
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" Еленовку и Ясиноватую