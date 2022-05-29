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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/donbass-1791542559.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска в течение почти трех часов трижды обстреляли Горловку, а также Донецк и расположенные по соседству с Горловкой поселки Гольмовский, Озеряновка РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:35
2022-05-29T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
справки
владимир путин
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение почти трех часов трижды обстреляли Горловку, а также Донецк и расположенные по соседству с Горловкой поселки Гольмовский, Озеряновка и село Михайловка, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины -ред.) по направлениям: 09.30 - н.п. Металлист - н.п. Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 10.00 - н.п. Майорск - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 11.20 - н.п. Металлист - н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.По данным представительства, Гольмовский, Михайловка и Озеряновка подверглись обстрелам в 10.35, 10.40 и 11.45 соответственно. В общей сложности по ним было выпущено 19 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка подвергся обстрелу в 12.42. По столице республики выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, справки, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, стирол
13:35 29.05.2022
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Представительство ДНР: украинские военные за три часа обстреляли пять населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК в ДНР
Представитель СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СЦКК в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение почти трех часов трижды обстреляли Горловку, а также Донецк и расположенные по соседству с Горловкой поселки Гольмовский, Озеряновка и село Михайловка, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины -ред.) по направлениям: 09.30 - н.п. Металлист - н.п. Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 10.00 - н.п. Майорск - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 11.20 - н.п. Металлист - н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
По данным представительства, Гольмовский, Михайловка и Озеряновка подверглись обстрелам в 10.35, 10.40 и 11.45 соответственно. В общей сложности по ним было выпущено 19 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка подвергся обстрелу в 12.42. По столице республики выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Прощание со школьниками, погибшими при артобстреле школы в Донецке в 2014 году. - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 18:43Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Алексея КуденкоФотокорреспонденты РИА Новости бесстрастно фиксировали жизнь обычных людей в условиях войны. Один из них — Алексей Куденко. В этой подборке — собранные им фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 мая, 13:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиВладимир ПутинГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККСтирол
 
 
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