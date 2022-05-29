Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром вновь обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.18 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 7.40 выпустили по Петровскому району три снаряда калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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