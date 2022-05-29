https://ria.ru/20220529/dodon-1791546190.html

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не собирался покидать страну

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не собирался покидать страну - РИА Новости, 29.05.2022

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не собирался покидать страну

Обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова прокурора о том, что он якобы намеревался покинуть страну после обысков и... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:16

2022-05-29T14:16

2022-05-29T14:16

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова прокурора о том, что он якобы намеревался покинуть страну после обысков и предъявления обвинений.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура это решение опротестовала, прокурор Петр Ярмалюк заявил, что Додон намеревался покинуть страну, поэтому должен находиться в изоляторе.По его словам, он купил билеты 16 мая, а уголовное дело было открыто 18 мая. Додон сообщил об этом факте прокурорам, чтобы узнать, стоит ли аннулировать билеты и отменять запланированные встречи.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791318551.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, игорь додон