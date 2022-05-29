https://ria.ru/20220529/dodon-1791546190.html
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не собирался покидать страну
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не собирался покидать страну - РИА Новости, 29.05.2022
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не собирался покидать страну
Обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова прокурора о том, что он якобы намеревался покинуть страну после обысков и... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T14:16
2022-05-29T14:16
2022-05-29T14:16
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова прокурора о том, что он якобы намеревался покинуть страну после обысков и предъявления обвинений.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура это решение опротестовала, прокурор Петр Ярмалюк заявил, что Додон намеревался покинуть страну, поэтому должен находиться в изоляторе.По его словам, он купил билеты 16 мая, а уголовное дело было открыто 18 мая. Додон сообщил об этом факте прокурорам, чтобы узнать, стоит ли аннулировать билеты и отменять запланированные встречи.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не собирался покидать страну
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не собирался покидать страну после обысков
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости.
Обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон опроверг
слова прокурора о том, что он якобы намеревался покинуть страну после обысков и предъявления обвинений.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура это решение опротестовала, прокурор Петр Ярмалюк заявил, что Додон намеревался покинуть страну, поэтому должен находиться в изоляторе.
"Я действительно предупредил ведущего дела прокурора, что через несколько дней у меня билеты на самолет. Я был поражен, как впоследствии прокурор, безо всякого загрязнения совести, публично солгал, чтобы опорочить мой имидж политика, что еще раз доказывает, что в справедливость, независимость и профессионализм этих прокуроров верить не приходится", - написал Додон в Telegram-канале.
По его словам, он купил билеты 16 мая, а уголовное дело было открыто 18 мая. Додон сообщил об этом факте прокурорам, чтобы узнать, стоит ли аннулировать билеты и отменять запланированные встречи.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию
режим" правящей партии "Действие и солидарность".