ВСУ обстреляли Михайловку в ДНР из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Михайловку, выпустив ракеты из БМ-21 "Град"
Дом, обстрелянный ВСУ из РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Михайловку, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.