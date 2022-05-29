https://ria.ru/20220529/dnr-1791602098.html

Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска за 45 минут обстреляли Калининский район Донецка, а также город-спутник Донецка Макеевку и город Ясиноватая, где находится крупнейший в бывшем РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:29

2022-05-29T20:29

2022-05-29T20:29

в мире

владимир путин

донецк (днр)

макеевка

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Калининский район Донецка, а также город-спутник Донецка Макеевку и город Ясиноватая, где находится крупнейший в бывшем СССР железнодорожный узел, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, обстрелы производились с 19.10 по 19.55 из города Авдеевка. Отмечается, что по Донецку выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров, по Червоногвардейскому району Макеевки и Ясиноватой - соответственно шесть и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html

донецк (днр)

макеевка

ясиноватая

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в мире, владимир путин, донецк (днр), макеевка, ясиноватая