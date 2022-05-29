Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/dnr-1791602098.html
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска за 45 минут обстреляли Калининский район Донецка, а также город-спутник Донецка Макеевку и город Ясиноватая, где находится крупнейший в бывшем РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T20:29
2022-05-29T20:29
в мире
владимир путин
донецк (днр)
макеевка
ясиноватая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30998623cef8d5a07205300ed354e398.jpg
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Калининский район Донецка, а также город-спутник Донецка Макеевку и город Ясиноватая, где находится крупнейший в бывшем СССР железнодорожный узел, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, обстрелы производились с 19.10 по 19.55 из города Авдеевка. Отмечается, что по Донецку выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров, по Червоногвардейскому району Макеевки и Ясиноватой - соответственно шесть и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html
донецк (днр)
макеевка
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108453_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_b4ed09ebd949247802fddede4210ce06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецк (днр), макеевка, ясиноватая
20:29 29.05.2022
 
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Калининский район Донецка, а также город-спутник Донецка Макеевку и город Ясиноватая, где находится крупнейший в бывшем СССР железнодорожный узел, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, обстрелы производились с 19.10 по 19.55 из города Авдеевка. Отмечается, что по Донецку выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров, по Червоногвардейскому району Макеевки и Ясиноватой - соответственно шесть и четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Русскоязычные эмигранты обязаны доказывать свою лояльность Западу
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)МакеевкаЯсиноватая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала