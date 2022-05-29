https://ria.ru/20220529/dnr-1791601954.html

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Макеевки

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Макеевки - РИА Новости, 29.05.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Макеевки

Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:29

2022-05-29T20:29

2022-05-29T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

макеевка

украина

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что на территории завода вспыхнул пожар повышенной сложности. Пожарные расчеты работают на месте возгорания.Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 19.55 выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, макеевка, украина, россия