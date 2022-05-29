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Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Макеевки - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/dnr-1791601954.html
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Макеевки
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Макеевки - РИА Новости, 29.05.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Макеевки
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T20:29
2022-05-29T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
макеевка
украина
россия
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что на территории завода вспыхнул пожар повышенной сложности. Пожарные расчеты работают на месте возгорания.Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 19.55 выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html
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в мире, владимир путин, макеевка, украина, россия
20:29 29.05.2022
 
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Макеевки

Представительство ДНР в СЦКК: в результате обстрела Макеевки пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1982 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Червоногвардейского района населенного пункта Макеевка по адресу: улица Антропова, 17 (кабельный завод)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что на территории завода вспыхнул пожар повышенной сложности. Пожарные расчеты работают на месте возгорания.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 19.55 выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2022
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинМакеевкаУкраинаРоссия
 
 
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